¾®Àâ²È¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË»Ò¹â¹»À¸¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¸¶¹Æ¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢20¸Ä¤Î¥Í¥¿Á´Éô¤¬¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¡Ä⁉¡¿±üÅÄ¤ÎºÙÆ»¡
¡Ø±üÅÄ¤ÎºÙÆ»¡Ù¡ÊÁêÍÕ¥¥ç¥¦¥³/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¾®Àâ¤ÎÁÏºî¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¥Ü¥¯¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¾®Àâ²È»ÖË¾¤Î½ã¤Ê¹â¹»»°Ç¯À¸¡¢±üÅÄÉ´À²¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢Â¿»öÂ¿Æñ¡Ê¡©¡Ë¤ÊÊ¸³ØÁÏÀ¸Ï¿¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
