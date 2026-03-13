【THE JET BOY BANGERZ】が“いま語りたいテーマ”を全力プレゼン♡ 10日連続インタビュー企画がスタート！

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）が、いま沼っているものやハマっていることなどについて語り尽くす特別企画。今日から10日間、メンバーひとりずつの記事を毎日公開します。十人十色のキャラクターが光るインタビューは必見♡

これまでのインタビューで話してくれた好きなものや興味のあること、さらにメンバーのイメージをもとに4つの候補をピックアップ。

そこから「いま一番語りたいテーマ」を、メンバー自身に選んでもらいました。

これまでのインタビューを振り返り！TJBBの過去記事をチェック 個性が爆発！【THE JET BOY BANGERZ】の“推しメン”が見つかる♡ 10人10色の魅力図鑑

【THE JET BOY BANGERZ】まさかの〇〇選手権♡ 涙もろいのは？朝が苦手なのは？意外な素顔を全公開！

「Let’s Dance」で進化した【THE JET BOY BANGERZ】がカムバック！ ゾンビトークで大盛り上がり♡

各メンバーが選んだテーマについて、アツい思いや自己流の楽しみ方、こだわりをたっぷり語る「全力プレゼン」をお届け。

さらに、New Single「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についてもインタビュー。

アツすぎる思いや意外なギャップなど、ファン必見の内容が盛りだくさん♡ ここでしか見られない10人の素顔をお見逃しなく！

＼テーマ決めの様子はInstagramをチェック♡／

「HEAD UP introduced by Zeebra」

2026年3月18日 CD Release2026年2月25日 Digital Release

80sエレクトロやベースミュージック、初期テクノサウンドをモチーフに、TJBBのダンススキルとボーカルスキルを最大限に発揮したレトロフューチャーなダンスチューンが誕生。

さらに楽曲を盛り上げる存在として、日本のHIP HOP界を代表するフロントマン・Zeebraが参加。1990年代よりラップやダンスを通してストリートシーンで活動し、J Soul BrothersやEXILEとも交流を深めてきたZeebraが、EXILE TRIBEの次世代を担うTJBBの新曲への客演を快諾。本作への参加が実現した。

PROFILE

THE JET BOY BANGERZ（TJBB）

ザ・ジェットボーイバンガーズ●応募総数4万8,000人、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年8月23日にシングル「Jettin’」でデビュー。

7人のパフォーマー全員がプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍するDリーガーという実力派集団で、ボーカルにはDEEP SQUADのメンバーも在籍。圧倒的なダンススキルを武器に注目を集めている。2025年には日本テレビ『THE DANCE DAY』で優勝し、メンバーのTAKUMIがTBS『KING OF DANCE』初代KINGに輝くなど、グループとしても個人としてもダンスシーンで存在感を放っている。

さらに、グループ初のホール規模ライブ「THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026『Let’s Dance〜DARK13〜』」の開催も決定。ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』とのコラボによる新たなエンタテインメントで、さらなる注目を集めている。