「キッチンペーパー」or「ペーパータオル」どっちが【和製英語】？英語圏で通じるのは…！

写真拡大

和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

どっちが和製英語？

「キッチンペーパー」と「ペーパータオル」、どちらが和製英語でしょうか？

どちらも単語として存在する言葉ですが、英語圏で通じるのは…？

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「キッチンペーパー」でした！

「キッチンペーパー」は、英語で「ペーパータオル（paper towel）」といいます。

日本では使い捨ての台所ふきんを「キッチンペーパー」、飲食店のお手洗いなどでよく見かける大判の手拭きティッシュを「ペーパータオル」と呼ぶことが多いですが、アメリカ英語ではどちらも「ペーパータオル」と呼びますよ。

あなたはわかりましたか？

このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！

ライター Ray WEB編集部