「キッチンペーパー」or「ペーパータオル」どっちが【和製英語】？英語圏で通じるのは…！
和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！
どっちが和製英語？
「キッチンペーパー」と「ペーパータオル」、どちらが和製英語でしょうか？
どちらも単語として存在する言葉ですが、英語圏で通じるのは…？
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「キッチンペーパー」でした！
「キッチンペーパー」は、英語で「ペーパータオル（paper towel）」といいます。
日本では使い捨ての台所ふきんを「キッチンペーパー」、飲食店のお手洗いなどでよく見かける大判の手拭きティッシュを「ペーパータオル」と呼ぶことが多いですが、アメリカ英語ではどちらも「ペーパータオル」と呼びますよ。
あなたはわかりましたか？
このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！
ライター Ray WEB編集部