ZoffとandSTのバヤココラボ♡365日使いたい調光サングラス発売

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」と、アンドエスティ公式WEBストア「andST（アンドエスティ）」の人気スタッフ“バヤコ”がコラボレーションしたアイウェアが登場。2026年3月13日（金）12:00より「ZoffandST」にて発売されます。SNS総フォロワー40万人以上を誇るバヤコが、365日メガネを愛用する視点でデザインした特別モデル。日常でもレジャーでも使いやすい調光サングラスとして、毎日身につけたくなる一本に仕上がっています♡

バヤコこだわりのアイウェア

今回のコラボレーションでは、andSTの人気スタッフ“バヤコ”が「本当に欲しい」と思うポイントを詰め込んだアイウェアを展開。

調光サングラス

価格：14,400円(税込) カラー：調光ブラウン/調光グレー

クリアな印象ながら個性も感じるデザインで、華奢なフレームながら存在感のある仕上がりに。

日常のコーディネートに取り入れやすく、幅広い世代に似合うシンプルさとおしゃれ感を両立しています。

365日メガネを愛用するバヤコのリアルな視点から、毎日使いたくなるデザインと掛け心地を追求したモデルです。

デイリーにもレジャーにも

本アイテムは、シーンを問わず使いやすい調光レンズを採用。

調光レンズは、屋内ではクリアなメガネとして、屋外では紫外線に反応してサングラスへと変化する2WAY仕様。普段使いから旅行やアウトドアまで、さまざまなシーンで活躍します。

軽量設計で長時間掛けても疲れにくく、性別や年代を問わず使いやすいのも魅力。デイリーコーデのアクセントとしても取り入れやすいアイウェアです。

発売情報と販売店舗

今回のコラボアイテムはオンライン限定で販売されます。

発売日：2026年3月13日（金）12:00～

取扱店舗：ZoffandST店

andSTで展開される40以上の人気ブランドと同様に、ファッションとライフスタイルを楽しめるアイテムとして注目されています。

毎日使いたい一本♡

ZoffとandSTの人気スタッフ“バヤコ”がコラボした今回の調光サングラスは、日常にもレジャーにも活躍する万能アイウェア。クリアなのに個性的、華奢なのに存在感のあるデザインが、コーディネートをさりげなく格上げしてくれます。365日メガネを愛用するバヤコのこだわりが詰まった一本を、ぜひチェックしてみてください♡