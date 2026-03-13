【マイアミ（米フロリダ州）＝大背戸将】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は１２日、準々決勝の会場となる米マイアミのローンデポ・パークで初練習を実施し、１４日（日本時間１５日）に行われるベネズエラとの一戦に向けて調整した。

８強入りした他のチームも全体練習や記者会見に臨んだ。

侍ジャパンは１２日、打撃練習や投内連係で球場の雰囲気やグラウンドの状態などを確認。練習後に記者会見に臨んだ大谷（ドジャース）は、ベネズエラとの準々決勝について、「ブルペンを含め、投手のレベルが高い。そこに早くアジャストできるかどうかが勝利の鍵を握るのかなと思う」と展望を語った。

３試合で２本塁打６打点、ＷＢＣでは打者に専念する意向

大谷は１次ラウンドの４試合中３試合で「１番・指名打者」として先発し、９打数５安打６打点、２本塁打の活躍で打線を引っ張った。この日は実戦形式の打撃練習で投手を務めたが、シーズンに向けた準備であることを強調。「僕が投げなくても素晴らしい投手がいる。オフェンス面でしっかり貢献できれば」と述べ、大会では打者に専念する意向を改めて示した。

試合会場のローンデポ・パークは、前回大会で世界一を経験した地であるほか、大谷にとっては２０２４年に「５０本塁打、５０盗塁」の偉業を達成した球場でもある。「良い思い出が多くある場所。自然にプラスになってくれることは大いにあると思う」。難敵撃破に導く一打で、再びマイアミを沸かせる。