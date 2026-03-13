¡ÖÍò¡×Éü³è½éÆü¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡¢³«±éÁ°16Ê¬Á°à¤¿¤Ã¤¿10Ê¸»úá¤Ë£ØÈáÌÄ¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¸ÀÍÕ½Ð¤Ê¤¤¡×
5·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026¡ØWe are ARASHI¡Ù¡×½éÆü³«±éÁ°¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
ÆóµÜ¤Ï³«±é»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¸á¸å6»þ¤Î16Ê¬Á°¤Ë¤¢¤¿¤ë¸á¸å5»þ44Ê¬¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Ê¤Þ½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ð¤Ã5¿Í¤¬»Ñ¸½¤·¤¿¤Î¡¡ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡¡¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£¥Ä¥¢¡¼¤ÏËÌ³¤Æ»3¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤È4ÅÔ»Ô¤Î¥É¡¼¥à²ñ¾ì¤ò²ó¤ê¡¢5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÇÌó27Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡£
Íò¤Ï3·î4Æü¡¢¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£