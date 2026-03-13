¸µSKE¤Î33ºÐ½÷Í¥¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡¡¡Ö¾¯¤·¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤â¡×¡ÖÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁÚÅÄ¼Óè½½í¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö33¡×¡Ê¹çÆ±²ñ¼ÒArs¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÚÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï2018Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¦¤é¤Ð¤Ê¤·¡×°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£1·î18Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÁÚÅÄ¤Î¡Öº£¡×¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÎÁÚÅÄ¼Óè½½í¤µ¤ó
ÁÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯6·î¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤éÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤«¤é»°±Û·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢ÉñÂæ¡Ö¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Ê¼ç±é¡§¥¥à¥éÎÐ»Ò¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢2·î1Æü¤ÎµþÅÔÆîºÂÂçÀé°¬³Ú¤Þ¤ÇÁ´38¸ø±é¤ò´°Áö¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
ÁÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÚÅÄ¼Óè½½í¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1993Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÆüËÜÊ¸³Ø²ÊÂ´¡£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¡£5ºÐ¤«¤é¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£2013Ç¯AKB48Âè1²ó¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇSKE48¥Á¡¼¥àK¶¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£AKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤ÏºÇ¹â½ç°Ì8°Ì¡£2021Ç¯¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°Ãæ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï´ßÅÄÉÒ»Ö¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ø½÷Í¥»Ö´ê¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ÉñÂæ ¡Ø¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼Í·±àÃÏ¡Ù¡ØÆÇÌô¤ÈÏ·¾î¡Ù¡Ø¤¢¡µÆ±´ü¤Îºù¡Ù¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØÉð»Î¤Î¸¥Î©¡Ù¡ØÀ±¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¡£2026Ç¯¾¾ÃÝ¿·½ÕÉñÂæ¡Ø¤ï¤¬²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÏÁ´38¸ø±é¤ò´°Áö¡£6·î¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ø¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Î¼ç±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¡¢ÎÁÍý¡¡¼ñÌ£¤ÏÊõÄÍÂ¾ÉñÂæ´Ñ·à¡¢Ìîµå´ÑÀï¡ÊÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥´¥ë¥Õ