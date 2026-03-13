【ストーカー親にロックオンされた娘】好きだからぶっきらぼうになるのね〜＜第21話＞#4コマ母道場

わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。

第21話　私は怒りません【エツコの気持ち】



【編集部コメント】

いやいやいやいや！　空気読めなさすぎはあなたですから！！！　これからも2人が仲良くできるように仲裁を……って、喧嘩両成敗みたいになっちゃっていますけど、もともとはケンシンくんがしつこくつきまとっていたのが原因。エツコさんが何かにつけてリカちゃんを頼りにしていたことも原因なのではないでしょうか。ケンシンくんに気持ちがあるように、リカちゃんにも気持ちがあるし選ぶ権利もあるということを、もう一度思い出してください！！！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび