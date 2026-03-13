前橋市の中心市街地にある複合施設「前橋テルサ」の活用を巡る事業者の公募が不調に終わったことを受けて、小川市長は１３日の会見で「民間の活用が難しい以上は解体せざるを得ない」とコメントしました。

前橋テルサは２０２３年３月に閉館した「前橋テルサ」は、ホテルや多目的ホールなどを備えた市が所有する複合施設です。

前橋市は閉館後、活用に向けて事業者の公募を２回実施しましたが、いずれも不調に終わりました。おととしには建物を解体し、広場とする方針を示していましたがその後、３回目の公募を実施していました。

最終審査は今月５日に行われ、市は今月１１日に、優先交渉権者の採択なしと発表しました。審査はすべて非公開で行われましたが市民から公平性を問う声もあがっていました。

これについて小川市長はきょうの会見で応募者のノウハウを保護する観点から非公開にしたと説明しました。また、「審査については審査員にしっかり行っていただいた。公平性と透明性は確保できている」と改めてコメントしました。今回の結果を受け、おととし発表した方針に沿って建物の解体を進めることについて小川市長は次のように述べました。

建物は来年度中に予算の確保ができ次第、解体工事に入る予定です。