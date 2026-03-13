【福岡の週末おすすめイベント】ジビエ、ぬか炊き、フランスフェア
福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）
博多阪急「フランスフェア2026」
パリのセーヌ川左岸「リヴ・ゴーシュ」の食品や雑貨を販売する。クロワッサンの実演販売、ガレットのイートイン、アラン・デュカスさんのスイーツ、のみの市の雑貨など。
日時:3月15日(日)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）
場所:博多阪急8階催場、ステージ8、「ユトリエ」イベントルームB
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58951/
九州ジビエフェスト
九州各県から12のジビエグルメブースが出店。日本酒、ビール、ワインも楽しめる。ハンティングシミュレーターを使った狩猟体験や抽選会も。
日時:3月15日(日)まで、午前11時〜午後8時半（最終日は午後8時まで）
場所:天神中央公園 貴賓館前
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58596/
小倉ぬか炊きフェスっちゃ。in 福岡
北九州市の5店が「スペアリブのぬか炊き丼」「ぬか炊きバーガー」などを販売。炊きたてご飯にぬか炊きをのせて食べ比べできる「ふるまいタイム」（午前11時半と午後3時から先着順で各30食、無料）もある。
日時:3月15日(日)午前10時〜午後5時
場所:大丸福岡天神店 エルガーラ・パサージュ広場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58924/
RKB福岡百道浜ドッグフェスタ
ドッグマーケットはフードやおやつ、ウエア、ケア商品など約100ブースが並ぶ。ファッションコンテストや「マテ！競争」など、愛犬と一緒に楽しめるイベントも。
日時:3月14日(土) 、15日(日)午前10時〜午後4時
場所:シーサイドももち RKB放送会館周辺エリア
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58518/
福マルシェ@鳥飼八幡宮
アスパラガスや能古島産ブラッドオレンジ、久留米の完熟あまおうなど春の味覚がそろう。カレーやピザ、クラフトビールも楽しめる。
日時:3月15日(日)午前9時半〜午後2時
場所:鳥飼八幡宮（福岡市中央区）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58698/
