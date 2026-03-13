ÅÏÉô¸÷ÍÎ¤¬Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡¡µ×ÊÝÃ«·ò°ì¤é¤â½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡Ú¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Û
¡ã2026Ç¯ÅÙ PGA¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼Í½Áª²ñ¡¦ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡¡ºÇ½ªÆü¡þ13Æü¡þ¤¤¤Ö¤¹¤¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡þ6900¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2026Ç¯¤Î¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ìÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤ëºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢54ºÐ¤ÎÅÏÉô¸÷ÍÎ¤¬¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÓÊÒ»³¿¸¸â¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¡¡¥¢¥×¥í¡¼¥Á²¼¼ê¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥Á¥¢¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤ËÌî¾åµ®É×¡¢Æ±¤¸¤¯¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¤Ë¤Ï¥·¥Ë¥¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæÀî¾¡Ìï¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»7¾¡¤Îµ×ÊÝÃ«·ò°ì¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦8°Ì¤Ç½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ï3Æü´Ö54¥Û¡¼¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¾å°Ì10°Ì¤Þ¤Ç¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£11°Ì°Ê²¼¤Ï³ÆÂç²ñ¤Î·ç¾ì¼Ô¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¢¨½ç°Ì¤Ë¥¿¥¤¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ç·èÄê¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
PGAºÇ½ªÍ½Áª¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¹ñÆâ½÷»Ò¿·µ¬Âç²ñ¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»Ò¹â³ÛÂç²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÌÀ¿ÀÀµ»Ì»á¤¬PGA²ñÄ¹¤ËºÆÇ¤¡¡»ñ³ÊÇ§Äê»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö¿·¤·¤¤·Á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
JGF¤ÇÁÒËÜ¾»¹°¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤é¤Î°®¤êÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡©¡¡¥¨¥ê¡¼¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤Î¿·Îý½¬´ï¶ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÓÊÒ»³¿¸¸â¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¡¡¥¢¥×¥í¡¼¥Á²¼¼ê¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥Á¥¢¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤ËÌî¾åµ®É×¡¢Æ±¤¸¤¯¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¤Ë¤Ï¥·¥Ë¥¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæÀî¾¡Ìï¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»7¾¡¤Îµ×ÊÝÃ«·ò°ì¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦8°Ì¤Ç½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ï3Æü´Ö54¥Û¡¼¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¾å°Ì10°Ì¤Þ¤Ç¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£11°Ì°Ê²¼¤Ï³ÆÂç²ñ¤Î·ç¾ì¼Ô¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¢¨½ç°Ì¤Ë¥¿¥¤¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ç·èÄê¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Î18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
PGAºÇ½ªÍ½Áª¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¹ñÆâ½÷»Ò¿·µ¬Âç²ñ¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»Ò¹â³ÛÂç²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÌÀ¿ÀÀµ»Ì»á¤¬PGA²ñÄ¹¤ËºÆÇ¤¡¡»ñ³ÊÇ§Äê»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö¿·¤·¤¤·Á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
JGF¤ÇÁÒËÜ¾»¹°¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤é¤Î°®¤êÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡©¡¡¥¨¥ê¡¼¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤Î¿·Îý½¬´ï¶ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª