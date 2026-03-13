22歳・木村葉月は39位浮上 日本勢3人が全豪女子OP決勝進出
＜全豪女子オープン 2日目◇13日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、第2ラウンドが終了した。
【写真】池羽陽向が髪を下ろしました
22歳の木村葉月が4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。日本勢トップのトータル3オーバー・39位タイで予選を通過した。日本ツアールーキーの池羽陽向はトータル4オーバー・51位タイ、ベテランの上原彩子はトータル5オーバー・60位タイでカットラインをクリア。日本勢は12人中3人が決勝に駒を進めた。アマチュアの廣吉優梨菜、ツアー1勝の小滝水音はトータル6オーバー・68位タイ。オーストラリアが主戦場の林亜莉奈はトータル9オーバー・97位タイに沈み、2日間で姿を消した。トータル6アンダー・単独首位にセリーヌ・エルバン（フランス）。世界ランキング9位のハナ・グリーン（オーストラリア）はトータル5アンダー・2位タイ、同4位のミンジー・リー（オーストラリア）はトータル1アンダー・14位タイで週末に進んだ。
