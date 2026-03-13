女子プロレスのスターダムは3月15日に横浜武道館で行われる「シンデレラトーナメント2026〜優勝決定戦〜」の全対戦カードを発表した。

11日の後楽園大会で15日の横浜大会で復帰を明言したワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥は同じHATE軍でワンダー・オブ・スターダム王者の小波と組んで執拗に上谷へ挑戦を要求する玖麗さやかとなつぽいが組んでタッグで激突する。2月11日の大阪大会で負傷し長期欠場していた沙弥様は玖麗から執拗に挑戦要求を受け、後楽園大会のバックステージでは「どっかの誰かのせいでめちゃくちゃにされて気分が台なしだ。沙弥様は3・15横浜武道館で復帰する。この赤いベルトは今、沙弥様の一番大切なもの。私だけが赤いベルトを懸けるなんて、フェアじゃないでしょ。だから玖麗の今、一番大切なものを懸けるなら考えといてやるよ。赤いベルト、これは私からの宿題。次の横浜武道館までに玖麗、答えを出せ」とタイトルに挑戦する代わりに大切なものを懸けることを要求した。玖麗は果たして答えを出せるのか。

全対戦カード

◇シンデレラトーナメント2026準決勝

羽南vsさくらあや

天咲光由vs吏南

◇同優勝決定戦

羽南/さくらあやの勝者vs天咲光由/吏南の勝者

◇フューチャー・オブ・スターダム選手権試合

《王者》HANAKOvs《挑戦者》八神蘭奈

◇CMLL日本女子選手権試合

《王者》葉月vs《挑戦者》インディア・シウクス

◇タッグマッチ

上谷沙弥＆小波vsなつぽい＆玖麗さやか

◇タッグマッチ

鈴季すず＆鉄アキラvsSareee＆彩羽匠

◇8人タッグマッチ

朱里＆鹿島沙希＆山下りな＆青木いつ希vs伊藤麻希＆梨杏＆古沢稀杏＆虎龍清花

◇10人タッグマッチ

安納サオリ＆水森由菜＆舞華＆ジーナ＆金屋あんねvs飯田沙耶＆ビー・プレストリー＆向後桃＆姫ゆりあ＆フワちゃん

◇3WAYカルテットバトル

壮麗亜美＆レディ・C＆稲葉ともか＆妃南vsスターライト・キッド＆AZM＆星来芽依＆タバタvs刀羅ナツコ＆琉悪夏＆稲葉あずさ＆フキゲンです★

※試合順は当日発表