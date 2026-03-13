「スクールロイヤー」政令指定都市の相談体制初めて100％に　保護者対応の窓口「代理業務」は依頼25％　文科省

教育現場で助言を行う弁護士＝スクールロイヤーに相談出来る体制の有無を調べた調査で、「ある」と答えた政令指定都市が初めて100%になったことがわかりました。

文科省の調査によりますと、2024年度、スクールロイヤーに相談できる体制が「ある」と答えた教育委員会の割合は都道府県で91.5%（前年度87.2%）、政令指定都市では初めて100%（前年度95%）となり、いずれも前年度から増加しました。

一方、いじめ問題や、高圧的な態度を取る保護者、いわゆるモンスターペアレンツへの対応など、先生に代わって保護者の窓口となる「代理業務」を依頼できる自治体は都道府県で4.7%、政令指定都市では25%に留まりました。

スクールロイヤー 鬼澤秀昌弁護士：

どういう場面だったら、もうこれは弁護士が入るしかない、代理するしかないというのか。蓄積というか、議論を今後積み重ねていく必要がある。

文科省は「現場の負担軽減に繋がるため『代理業務』をスクールロイヤーに依頼可能な業務として位置付けるよう周知していきたい」としています。