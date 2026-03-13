元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活動する久慈暁子（31）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。明石家さんまとのツーショットを投稿した。

バスケットボール日本代表の渡辺雄太（31＝千葉ジェッツ）との第1子を妊娠中の久慈は「先日の『踊る！さんま御殿！！』見てくださった皆様ありがとうございました 久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした」と報告。さんまから大きくなったおなかに手を添えてもらった“安産祈願ショット”を添え、「お腹に手を当ててパワーをいただけました」とつづった。

ファンやフォロワーからも「良い写真だね」「明るくて、元気な赤ちゃん産まれて来るよ」「パワー全開」「安産確定ですね」「御利益ありそう」「超美しい」などのコメントが寄せられている。

久慈は岩手・奥州市出身。水沢高卒業後、青山学院大経済学部で「ニューヨーク都市文化論」を専攻。大学時代にモデル活動を開始。17年にフジテレビ入社。「めざましテレビ」「さんまのお笑い向上委員会」などの看板番組を担当し、22年4月に同社を退社。同年5月に渡辺雄太との結婚を発表し、今年1月1日に第1子妊娠を公表した。趣味は映画鑑賞。特技は水泳。スポーツ栄養プランナー、ペイントインストラクター、日本習字8段、英検2級、漢検2級、TOEIC700点などの資格を取得。166センチ。血液型O。