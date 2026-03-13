走行中のバイクが目の前で転倒　本人を取材「たぶん道路のへこみ」　停止線大幅越え＆信号無視のバイクも　トラックは荷台の扉閉め忘れ

佐賀・多久市の高速道路を走る1台のバイク。

舗装された道路を通過した次の瞬間、突然転倒。

一体、何が起きたのでしょうか。

転倒した本人を取材すると、「走行中に急にハンドルをとられて、転んでしまった。多分、道路のへこみだと思います」と話しました。

目を疑う瞬間は、東京・杉並区でも。

目撃者が信号が変わるのを待っていると、画面左から来たバイクが停止線を大幅に越えて停車。

さらにその約40秒後、まだ信号が赤にもかかわらず走り去っていきました。

あともう少しだけ待っていれば青信号でした。

目撃者：

車の交通量も少ないのに、そこまで先を急ぐ必要があるのかなと…。

ところかわって、北海道・南幌町。

前を走るトラックの荷台をよく見ると、扉が片方、開いています。

目撃者：

荷台が跳ねて、後ろからポーンと（荷物が）落ちてくるんじゃないかと思い緊張した。

さらに左折する際、荷台の横から中身がチラリ。

横側の扉も開いているように見えます。

目撃者：

観音も横も（扉が）開いていたので、びっくりしましたね。