ロンドン序盤は有事のドル買いが優勢、ポンドは英ＧＤＰの停滞受け軟調＝ロンドン為替



ロンドン序盤は有事のドル買いが優勢。トランプ米大統領とイランのモジタバ新最高指導者による双方の強硬姿勢を受け、中東有事の長期化が懸念されている。



ドル円は「有事のドル買い」と「リスク回避や介入警戒感の円買い」との綱引きで方向感が出ていない。前日NY終値159.35付近での揉み合いが続いている。ただ、水準自体は直近の為替レート観測が広がったときと同様の円安・ドル高水準で推移している。



一方、クロス円は下落している。欧州株や米株先物・時間外取引が軟調に推移しており、リスク回避の円買い圧力がみられている。また、対ドルでの欧州通貨安も重石となっている。ユーロ円は182.30付近、ポンド円は211.26付近に本日の安値を広げた。



欧州通貨は対ドルでの下げが鮮明。特にポンドは、日本時間午後4時に発表された1月の英月次GDPが前月比横ばい（0.0％）と市場予想（+0.2％）を下回り停滞を示したことが売りを誘った。ポンドドルは1.33の大台を割り込んで1.3256付近まで下落した。ユーロドルもドル買い圧力に押され、1.1433付近に安値を更新している。



このあと日本時間午後9時30分には米PCE価格指数、米GDP改定値、米耐久財受注など一連の経済指標発表が予定されている。足元ではドル高推移にやや調整が入ってきている。



USD/JPY 159.39 EUR/USD 1.1457 EUR/JPY 182.61

外部サイト