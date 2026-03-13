立ち技格闘技「KNOCK OUT」は13日、都内できょう14日に開催する「KNOCK OUT.62」（後楽園ホール）の前日計量を行った。

KNOCK OUT―BLACKスーパーバンタム級3分3Rは同2冠王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）が55・0キロで初参戦でBigbangスーパーバンタム級王者の晃貴（27＝team VASILEUS）が54・80キロでそれぞれ計量をパスした。

統一王者の森岡は「自分がKNOCK OUT王者として必ず勝ちます。お互いパンチが得意にしていて、激闘タイプなんで、メインが一番KNOCK OUTらしい試合になると思います」と意気込む。Bigbang王者の晃貴は「あしたは倒す準備をしてきたのでそれを出すだけです。メインで最高のKNOCK OUTを見せたい」とKO宣言。

その後の囲みでは森岡は「晃貴も完璧に仕上げてきてくれたし、いい目していたのであしたは楽しい試合になる」とうれしそう。コンデションには「リカバリーもうまくいっている」と好調さを強調。KOにも「1Rから狙っているし、なるべく早く、13試合もあるので自分がばしっと締めたい」とメインでKO締めを誓う。「倒されても最後に倒しきればいい。ホームでメインで負けるわけにはいかない。13試合目の大トリでKOで勝ちたい」と話した。

また、晃貴は「コンデションはバッチリです。減量もきつくもなかったので倒すことだけ考えています」と2RまでにKOすることを宣言。王者対決に「自分がKNOCK OUT王者を倒してBigbangの王者はこんだけ強いんだぞというのを見せたい」と余裕を見せる。森岡を倒せば、KNOCK OUTのベルトへの挑戦も現実を帯びる。「今回倒してやるしかない。KNOCK OUTのベルトもかっさらいます」とベルト奪取を視野に。「ONE、SAMURAI」（4月29日、有明アリーナ）で引退を表明する武尊も練習をこなしてきた。現在、米国に練習にいっている武尊からは「絶対勝てる。レベルが違うから」と言われ、武尊の引退試合へ「KOで勝ちます」とつなぐ覚悟だ。