同期の世界的スターが見取り図らの20周年を祝福に登場！「確かに最強の期かも」

3月12日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸歴20年目を迎えた同期4組が集結し、これまでをNGなしで振り返る企画の後編が放送された。

番組の最後にサプライズゲストとして世界的スターが登場すると、スタジオは大いに盛り上がり…。

【映像】「同期最高！」世界的スターがサプライズ出演

前回に引き続き見取り図・盛山晋太郎＆リリー、さらば青春の光・森田哲矢＆東ブクロ、ジャングルポケット・太田博久＆おたけ、ランジャタイ・国崎和也＆伊藤幸司という2007年デビューの同期4組が出演した同企画。

お互いの顔を見合わせ「最強の期ですね」と笑うなか、2月に東京ドームで単独ライブを行った渡辺直美も同期だという話題になると、太田は「確かに最強の期かもな」とうなずく。

森田は「ほんまに直美ちゃんのこと、同期って言っていいの？」と苦笑した。

さらに国崎は「ウエスPもいるからね」と、フランスやイギリスで放送された『ゴット・タレント』に出演し国際的なパフォーマーとなった同期にも言及。

太田が「ある日突然2000万人のフォロワー連れて出てきた」とウエスPの活躍に驚いたことを明かすと、スタジオは「ベッカムの奥さんもフォローしてる」など世界中のセレブがウエスPをフォローしているという話題でもちきりとなった。

その後、さまざまなテーマでのトークが終了すると、盛山が「じつは最後に、あの世界的スターが駆けつけてくれました」とサプライズゲストを紹介。

一同が驚くなか、さっそうと登場したのはウエスPだった。

「直美ちゃうん？」と残念がる声にウエスPは「僕しか来ないです」と答えつつ、さっそく「元旦にイーロン・マスクからいいねもらいました」とセレブネタで場を盛り上げる。

その後、ウエスPは世界中で大きな話題となった持ちネタをスタジオで披露。同期たちから拍手喝采を浴びていた。