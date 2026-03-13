【3月13日の契約情報】Bドラフトに参加した18歳が契約…B1では“コーチ転身”など発表

3月13日、Bリーグのシーズンが終盤に差し掛かってきたなか、選手やコーチの契約合意が相次いで発表された。

B1では、サンロッカーズ渋谷から自由交渉選手リストに公示されていたアンドリュー・ランダルが、ファイティングイーグルス名古屋と選手契約を締結した。ランダルにとっては2シーズンぶりの古巣復帰。FE名古屋としては外国籍選手が負傷離脱している状況もあり、ベテランフォワードに穴を埋める活躍を期待したいところだ。

また、広島ドラゴンフライズは2日前に選手契約を解除したばかりの小寺ハミルトンゲイリーとサポートコーチ契約を締結。越谷アルファーズは2024年10月に現役引退を表明していた伊藤駿をサポートコーチとして迎え入れた。

B3では、「Bリーグドラフト2026」に最年少18歳でエントリーしていた内山晴輝（静岡GYMRATS）が、トライフープ岡山と選手契約に合意。B1の秋田ノーザンハピネッツを1月に退団していた相原アレクサンダー学は、B3徳島ガンバロウズの一員として再出発することになった。

13日18時点で発表されているBリーグ契約情報の一覧は以下の通り。

◆■3月13日のBリーグ契約情報

＜選手＞



アンドリュー・ランダル（SR渋谷⇒FE名古屋）



内山晴輝（静岡GYMRATS⇒岡山）



相原アレクサンダー学（秋田⇒徳島）

＜コーチ＞



小寺ハミルトンゲイリー（広島⇒広島サポートコーチ）



伊藤駿（越谷サポートコーチ）





