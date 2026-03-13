ハンバーガーチェーンのバーガーキングは、AI（人工知能）により従業員の接客態度を確認する仕組みを導入する。

■バーガーキング独自のAIアシスタント「Patty」とは

大手ハンバーガーチェーン・バーガーキングが開発しているAI機能の「Patty（パティ）」は、ヘッドセットで動作する音声対応チャットボットだ。これはバーガーキング独自のAIプラットフォーム「BKアシスタント」の一部であり、従業員の調理を支援するだけでなく、顧客とのやり取りにおける「親しみやすさ（フレンドリーさ）」を評価する。

PattyはOpenAIの技術を取り入れており、ドライブスルーでの会話、厨房機器、在庫といったさまざまなデータを統合する。また従業員はPattyに対して、「メープルバーボンBBQワッパーにはベーコンを何枚乗せるべきか」「シェイクマシンの清掃手順」などの質問ができる。

AIアシスタントはクラウド型POSシステムと統合されており、機械がメンテナンスで停止している場合や、商品が品切れになった場合にもマネージャーに警告する。

■AIは従業員の「声の調子」まで捉える フレンドリーさを可視化する仕組み

バーガーキングの担当者によれば、Pattyは「バーガーキングへようこそ」「お願いします」「ありがとうございます」などの特定の単語やフレーズを認識できる。マネージャーはPattyを通じて、自分の店舗の親しみやすさのパフォーマンスがどうかを尋ねることができる。

「これはコーチングツールとして意図されたものだ」と、バーガーキングは述べている。「会話のトーン（声の調子）を捉えることで、反復して改良を重ねている」という。

PattyはPOSシステムと連携して在庫数を把握し、「店内のキオスク端末で注文する場合でも、ドライブスルーに行く場合でも、デジタルメニューボードが即座に更新される」と説明されている。

■サービス品質の底上げか、“監視”への懸念か AI評価システムの光と影

AIによるチェックシステムは、従業員のサービス品質の均一化と底上げに役立つことが期待される。客観的なデータにもとづくコーチングは、教育コストの削減と効率化に貢献することだろう。

一方で従業員にとっては、「常に監視されている」という過度な心理的なプレッシャーを感じる可能性がある。また、AIが会話の文脈を読めず誤評価をしたり、評価のブラックボックス化という問題も想定される。

バーガーキングは2026年末までに、米国の全店舗でBKアシスタントのWebおよびアプリのプラットフォームを立ち上げる予定であり、Pattyは現在500店舗で試験運用されている。AIが人間を評価するシステムが今後拡大するのかに、注目が集まる。

（文＝塚本直樹）