4月から自転車の交通違反に反則金を科す『青切符』制度が導入されます。13日、新潟市の高校で交通ルールの順守を呼びかけるイベントが開かれました。



県立新潟工業高校でルールを守る大切さを訴えたのは、地元・新潟市西区出身の元プロレスラー里村明衣子さんです。



■元プロレスラー 里村明衣子さん

「何か事故をしたりしたら、その1～2年がすごくもったいない。だからルールを守って、夢に向かって頑張ってもらいたい。」



4月1日に始まる自転車の『青切符』制度。16歳以上が対象で「一時不停止」や「ながら運転」などの交通違反には数千円～1万円を超える反則金が科されます。



■高校生

「(青切符導入について)知らなかったです。どうしても歩道を走ってはいけないとか、左側を走ることが難しい場合もあったりするので、ちゃんと1人1人意識していこうと考えました。」



■新潟西警察署 秋山圭介交通課長

「一時停止の標識や左側を走ることなど、運転中のスマートフォンの操作なども事故に直結する危険な行為になります。ぜひルールを見直してもらいたいなと思います。」



2025年に県内で起きた自転車がかかわる事故は266件で2人が亡くなっています。