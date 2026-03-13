13日(金)は変わりやすい天気で、冷たい雨や雪の降った時間がありました。正午の気温は、新潟市中央区で3.1℃、長岡市では1.8℃観測するなど今日も各地で寒さが続きました。



14日(土)も日差しの暖かさは期待できなさそうです。



◆14日(土)の天気の移り変わり

朝6時は雲の多い天気で、所々冷たい雨や雪が降るでしょう。日中も各地厚い雲に覆われて、にわか雨やにわか雪のところがありそうです。夜遅くには、上・中越では広く天気がくずれそうなため、お出かけの際は傘があると安心です。



今週はスッキリしない天気が続いていますが、来週はようやく晴れの日がありそうです。



◆週間予報

15日(日)までは雲の多い天気で、所々雨や雪が降るでしょう。

一方、来週16日(月)～18日(水)は晴れ間が出る見込みで、18日(水)はようやく暖かさを感じるくらい日中気温が上がりそうです。

ただ、19日(木)からは再び曇りや雨のスッキリしない天気になりそうです。来週前半の日差しを有効にお使いください。



そして、この先はスギ花粉が飛散のピークを迎えそうです。



◆今後の花粉予想

14日(土)は各地で「少ない」見込みですが、15日(日)は「多い」予想です。週明け16日(月)からは「非常に多く」飛ぶ見込みで、18日(水)は最高ランクの「極めて多い」予想になっています。



来週は暖かい日が多いわけではありませんが、連日花粉が飛びやすくなるため最大限の対策が必要です。