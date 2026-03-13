日経225先物：13日19時＝290円安、5万3080円
13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万3080円と急落。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては739.61円安。出来高は5437枚となっている。
TOPIX先物期近は3571.5ポイントと前日比21ポイント安、TOPIXの現物終値比は57.53ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53080 -290 5437
日経225mini 53080 -295 78839
TOPIX先物 3571.5 -21 5325
JPX日経400先物 32465 -70 1995
グロース指数先物 719 -2 401
東証REIT指数先物 1933 -7 2
