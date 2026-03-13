　13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円安の5万3080円と急落。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては739.61円安。出来高は5437枚となっている。

　TOPIX先物期近は3571.5ポイントと前日比21ポイント安、TOPIXの現物終値比は57.53ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53080　　　　　-290　　　　5437
日経225mini 　　　　　　 53080　　　　　-295　　　 78839
TOPIX先物 　　　　　　　3571.5　　　　　 -21　　　　5325
JPX日経400先物　　　　　 32465　　　　　 -70　　　　1995
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　　-2　　　　 401
東証REIT指数先物　　　　　1933　　　　　　-7　　　　　 2

株探ニュース