イラン情勢の影響は、さまざまなところに出始めています。今週、全国的にガソリン価格が高騰し、1Lあたり180円台もめずらしくなくなりました。出費が増えることで懐が寒くなってきましたが･･･燃料費の高騰は体を温める『あの施設』にも影響を与えそうです。



■柿木哲哉記者

「新潟市秋葉区のガソリンスタンドです。レギュラーガソリンは1Lあたり180円となっています。こちらのガソリンスタンドでは187円ですね。こちらも180円超えです。ここも181円です。どこもかなり高いです。」



県内のレギュラーガソリンの平均価格は、9日(月)時点で4週連続値上がりの1Lあたり161.6円。しかし、11日(水)以降 石油元売り各社が卸売価格を引き上げたため、さらに30円近く急騰し、多くの店で180円を超える事態となりました。





さらに今後、心配されるのはガソリンの価格だけではありません。

新潟市秋葉区の日帰り入浴施設『花の湯館』。ガスを使ったボイラーでお風呂のお湯を沸かしています。



■花の湯館 星野沙弥香マネージャー

「ガス会社に聞いたところによると、数カ月後には(ガス料金が)どっと影響が出てくるんじゃないかと話があった。」



カタールの国営エネルギー会社は2日、国内2カ所の施設で攻撃を受けたとしてLNG生産の一時停止を発表しました。今後、世界的なガス価格の高騰が懸念されています。



花の湯館では物価高の影響で今年度、去年より7%ほどガス料金が上昇しました。来年度もガス価格が上がると見込んできましたが、イラン情勢の影響で想定を上回る燃料コスト増加のおそれが出てきました。



■花の湯館 星野沙弥香マネージャー

「ここから先のことを考えると不安がすごくある。入館料が決められているので、かかる経費だけが増えていくと厳しいものがある。」



現在の入浴料は600円。市の条例で入浴料は上限が決まっていて料金を上げることはできません。



■花の湯館 星野沙弥香マネージャー

「お客様が来られたときと帰られるときで表情が違うので、本当に温泉はいいもの。新潟の地域の財産である入浴施設は守っていきたい。」