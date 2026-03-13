¡ÚÆÃ½¸¡Û¾¯Ç¯±¡¤Ç20ºÐ¤Ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸å²ù¤Ð¤«¤ê¡×Î¾¿Æ¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë ²ùº¨¤È·è°Õ¡§¿·³ã¾¯Ç¯³Ø±¡¤Îºß±¡À¸¤ò¼èºà¡Ú¿·³ã¡Û
¾¯Ç¯±¡¤Ï¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿¾¯Ç¯¤ò¼ýÍÆ¤·¶ºÀµ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾¯Ç¯±¡¤Î¤Ê¤«¤ÇÆó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¤·¤¿ºá¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹¹À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¤Ç²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£Ä¹²¬»Ô¤Î¿·³ã¾¯Ç¯³Ø±¡¤Ç〝Æó½½ºÐ¤Î»×¤¤〟¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆó½½ºÐ¤Î·è°Õ¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸å²ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤ºÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Ê¬°Ê¾å¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Ä¹²¬»Ô¤Î¿·³ã¾¯Ç¯³Ø±¡¡£
²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÊÝ¸î½èÊ¬¤È¤·¤ÆÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿16～20ºÐ¤Î¾¯Ç¯53¿Í¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(3·î4Æü»þÅÀ)¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï11¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤Î¤¿¤á¤Î¼ø¶È¤ä¿¦¶È»ØÆ³¤Ê¤É¤Î¶ºÀµ¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¯Ç¯¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡Öº£Ç¯¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
19ºÐ¤Îµ×»Ö¤µ¤ó¡£2025Ç¯5·î¤ËÆþ±¡¤·¡¢¾¯Ç¯±¡¤ÇÆó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡Ö¾¯Ç¯±¡¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢Í§Ã£¤ÈÉÔÎÉ¹Ô°Ù¤òÀàÅð¤äÌô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë¹½¤¿¤¯¤µ¤ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤âÅð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤«¤éÍ§Ã£¤È2¿Í¤ÇÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡ÖÌô¤Ç¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É Ìô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¸³è½¬´·¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ(»Å»ö¤â)¼¤á¤ÆÅð¤ó¤Ç¤ª¶â¤Ë¤·¤Æ°¤¤½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç·î20Ëü±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçËã¤ä¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÌôÊª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡£Âç¤¤ÊÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤«¤éÍ§Ã£¤È¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£(Î¾¿Æ¤È)¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¸ý¤²¤ó¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¾¯Ç¯¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ïº¾µ½¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÎÊý¤ò¤À¤Þ¤¹¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
ÆØ¤µ¤ó¤Ï¡¢15ºÐ¤´¤í¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤Î¾Ò²ð¤Ç¸½¶â¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ø¼õ¤±»Ò¡Ù¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ø½Ð¤·»Ò¡Ù¤È¤·¤Æº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö¤É¤³¤«¤Î±Ø¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ½»½ê¤¬Íè¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´ü¤«¤éÌëÍ·¤Ó¤â¤·¤Æ¤ÆÍ·¤Ö¤ª¶âÍß¤·¤µ¤Ë¡£¿Æ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¤À¤±¤É¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¡×
²ÈÂ²¤È¤ÏÊÌµï¤·¡¢À¸³èÈñ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ò¤À¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤Ïー
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö¡ØÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤ÎÂ©»ÒÌò¡Ù¤È¤·¤Æ(Èï³²¼ÔÂð¤Ë)¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¼¡ÃË¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¡Ù¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡£¡×
¹âÎð½÷À¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï500Ëü±ß¡£¼õ¤±»Ò¤È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆØ¤µ¤ó¤Ë¤Ï1±ß¤âÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¤ª¶â¤¬¤¤¤¯¤é¼«Ê¬¤ËÆþ¤ë¤«¡£500Ëü±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤éÂ¿¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤È»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é·Ú¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤â»Ø¼¨¤Î²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡×
Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïー
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö°Â°×¤Ëº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÊÖ¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºá¤Î°Õ¼±¤ÏËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡ÖÆó½½ºÐ¤Î·è°Õ¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸å²ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤ºÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿Ê¬°Ê¾å¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Ä¹²¬»Ô¤Î¿·³ã¾¯Ç¯³Ø±¡¡£
²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÊÝ¸î½èÊ¬¤È¤·¤ÆÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿16～20ºÐ¤Î¾¯Ç¯53¿Í¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(3·î4Æü»þÅÀ)¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï11¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤Î¤¿¤á¤Î¼ø¶È¤ä¿¦¶È»ØÆ³¤Ê¤É¤Î¶ºÀµ¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¯Ç¯¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡Öº£Ç¯¤Ç20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
19ºÐ¤Îµ×»Ö¤µ¤ó¡£2025Ç¯5·î¤ËÆþ±¡¤·¡¢¾¯Ç¯±¡¤ÇÆó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡Ö¾¯Ç¯±¡¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢Í§Ã£¤ÈÉÔÎÉ¹Ô°Ù¤òÀàÅð¤äÌô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë¹½¤¿¤¯¤µ¤ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤âÅð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤«¤éÍ§Ã£¤È2¿Í¤ÇÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡ÖÌô¤Ç¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É Ìô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¸³è½¬´·¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ(»Å»ö¤â)¼¤á¤ÆÅð¤ó¤Ç¤ª¶â¤Ë¤·¤Æ°¤¤½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç·î20Ëü±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçËã¤ä¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎÌôÊª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ×»Ö¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦19)
¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡£Âç¤¤ÊÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤«¤éÍ§Ã£¤È¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£(Î¾¿Æ¤È)¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¸ý¤²¤ó¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¾¯Ç¯¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ïº¾µ½¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÎÊý¤ò¤À¤Þ¤¹¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
ÆØ¤µ¤ó¤Ï¡¢15ºÐ¤´¤í¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤Î¾Ò²ð¤Ç¸½¶â¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ø¼õ¤±»Ò¡Ù¤ä¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ø½Ð¤·»Ò¡Ù¤È¤·¤Æº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö¤É¤³¤«¤Î±Ø¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ½»½ê¤¬Íè¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´ü¤«¤éÌëÍ·¤Ó¤â¤·¤Æ¤ÆÍ·¤Ö¤ª¶âÍß¤·¤µ¤Ë¡£¿Æ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¤À¤±¤É¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¡×
²ÈÂ²¤È¤ÏÊÌµï¤·¡¢À¸³èÈñ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ò¤À¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤Ïー
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö¡ØÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤ÎÂ©»ÒÌò¡Ù¤È¤·¤Æ(Èï³²¼ÔÂð¤Ë)¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¼¡ÃË¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¡Ù¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡£¡×
¹âÎð½÷À¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï500Ëü±ß¡£¼õ¤±»Ò¤È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆØ¤µ¤ó¤Ë¤Ï1±ß¤âÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¤ª¶â¤¬¤¤¤¯¤é¼«Ê¬¤ËÆþ¤ë¤«¡£500Ëü±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤éÂ¿¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤È»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é·Ú¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤â»Ø¼¨¤Î²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡×
Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïー
¢£ÆØ¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦18)
¡Ö°Â°×¤Ëº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÊÖ¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºá¤Î°Õ¼±¤ÏËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×