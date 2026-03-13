消費者にとってコメの値下げは喜ばしいことですが、生産者はどうなんでしょうか？

【写真を見る】コメが倉庫に山積み… コメの販売価格下げるも卸先の発注量減り在庫は7倍 コメ農家｢新米が出る10月までに売り切りたい｣ 愛知･弥富市

（大石邦彦アンカーマン 3月13日午前10時半ごろ）

「愛知県弥富市の田んぼに来ています。きょうは春風がまだ冷たいですが、田植えの準備に入っています」

愛知県弥富市で、約140ヘクタールの田んぼを管理する、農業法人「鍋八農産」。

（鍋八農産 八木輝治代表）

Q.田植えの準備に入っている？

「一番最後の田起こしに入っています」

Q.ことしは減産になる？

「（全国的には）そういう話になっているが、僕のところは去年と同じ。ただ、コメがたくさん余っているので、主食じゃなくて加工用米とか違う用途に切り替えることは可能です」

倉庫には在庫が山積みに

倉庫の中を見せてもらうと…



（八木さん）

Q.倉庫内に山積みだが在庫はここだけ？

「倉庫が3つくらいあるので、そこも満タンに入っている」

別の倉庫も…



（八木さん）

Q.去年の今頃はどうだった？

「（去年は）空っぽでした。（今は）めちゃくちゃある」

販売価格下げるも卸先からの発注量減…一体なぜ？

去年の同じ時期に比べ、コメの在庫は現時点で7倍ほど。ピーク時は、取引するスーパーで5キロ4500円台で販売していましたが、今は3980円で販売。それでも、卸先からの発注量は減っているといいます。



（卸先スーパーへの配送業者 午前9時半ごろ）

Q.コメの量少ない？

「少ないです」

Q.去年の今頃はどうだった？

「（去年は）もっとパンパンだった」

（八木さん）

「何でですかね。ちょっと値段が高いのかな？頑張って安くしていますけど」



スーパーの店頭での売れ行きは、かんばしくないようです。

イラン攻撃の影響はコメ農家にも

そして、八木さんが頭を抱えていることが…



（八木さん）

Q.トラクターは燃料どのくらい使う？

「1日で（約120リットルが）空っぽになる」

Q.1年で一番燃料を使うのは？

「田植え時期の春と稲刈りの時」

（八木さん）

Q.コメ価格が下がる中で燃料代が上がると経営は苦しくなる？

「気が付くのは収穫の時。コメの値段が出た時に、『こんなに安いの？売り上げがない』ってなる。そこまでまだダメージがない」



中東情勢の悪化の余波が、経営にじわじわのしかかっています。

「新米が出る10月までに売り切りたい」

そして、八木さんは「このままコメの在庫を抱えることになれば、値段を下げざるを得ない」と話します。



（八木さん）

Q.いつまで売り切らないといけない？

「新米が出てくる10月くらいまでには空っぽにしたい」

Q.10月までに売らないと古米になっちゃう？

「なっちゃいます。古米だと売るところがないので、なるべく頑張って食べていただけるよう努力します」