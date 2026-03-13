【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の日本代表「侍ジャパン」は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を迎える。

打線のキーマンの一人、鈴木誠也選手（３１）は「日本の『一致団結力』は他の国にはない」と自信を見せる。チームワークの醸成には自らも一役買っており、かつての指導者はその成長に目を細めている。

大谷翔平とチームのつなぎ役

大会直前の強化試合でのヒーローインタビューで、鈴木選手は「最初は皆さん、“大谷様”に緊張して話せなかったので、『同じ人間なんだよ』と後輩に伝えて、いい雰囲気になった」というエピソードを披露した。ともに上位打線に名を連ねる大谷翔平選手（３１）とは同学年。世界的なスーパースターとも気を遣わずに冗談を言い合える仲だ。

「（チームと大谷選手を）つなぐ役割なんだという自覚があるように見える。誠也はチームを円滑に回す大事なポジションにいる」。鈴木選手の母校、東京・二松学舎大付高の市原勝人監督（６１）は、教え子の様子を、そのように感じ取る。

高校時代から鈴木選手の実力は抜きんでていた一方で、本塁打を打ちたい欲が強すぎるあまり打撃の形を崩すなど、精神面にもろさがあったという。当時は主将も務めておらず、市原監督は「チームをまとめさせることよりも、結果を出させることを選んだ」と振り返る。

故障で辞退の悔しさ乗り越え世界一へ

ただ、プロ入り後は広島東洋カープで球界屈指の右打者として信頼を集め、２０２１年には野手の主将を任された。２２年に米大リーグ・カブスに移籍し、４年目だった昨季はいずれもキャリアハイの３２本塁打、１０３打点をマーク。心身ともに充実した状態で今大会を迎えており、市原監督は「日本を勝たせるために、自分の役割を考えているんじゃないか。勝負を決めるような、記憶に残るような一打を打ってほしい」とエールを送る。

１２日に準々決勝の会場で打撃練習などを行った鈴木選手は、「ここまでも厳しい試合を何とか勝ってきた。粘り強く最後までやれるのは（日本の）強み」と改めてチームワークの良さを強調した。故障のため出場を辞退した前回大会の悔しさを晴らし、仲間とともに世界一へ突き進む。