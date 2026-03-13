GPS干渉により、商船群が原子力発電所（中央）や空港（右）に誤って表示されていた/Windward Maritime AI

（CNN）米国とイスラエルによる最初のイラン攻撃から24時間のうちに、周辺海域を航行していた船のナビゲーションシステムは大混乱に陥った。船の現在地が空港や原子力発電所、イランの陸地などと誤って表示された。

この混乱を引き起こしたのは、衛星測位システムからの信号を妨害する「ジャミング」、偽装する「スプーフィング」という攻撃。ドローンやミサイルの進路を阻むため、紛争地帯のあらゆる勢力が使う手段だ。軍や武装集団が意図的に、ナビゲーション装置と同じ周波数帯の強力な電波信号を放つ。ジャミングでは衛星位置情報が途絶え、スプーフィングではナビゲーションシステムが誤った位置を示し始める。

商船が標的になっているわけではないが、海事情報会社「ウィンドワード」のデータによると、2月28日にはアラブ首長国連邦（UAE）とカタール、オマーン、イランの領海で計1100隻を超える船のナビゲーションシステムが不通になった。

ホルムズ海峡を通過する海上交通の速度も低下した。ここは世界の原油、ガス輸出の約20％が通る重要ルートで、混雑が激しく、正確なナビゲーションが欠かせない。その後、船舶が攻撃を受けたり保険会社が海上保険の補償を打ち切ったりしたため、通航はほぼ停止した。

ウィンドワードで海事情報を扱う上級アナリスト、ミシェル・ウィース・ボックマン氏は「中東湾岸地域に現在みられるのは、海上でのナビゲーションにとって極めて危険な事態だ」と述べた。同社によると、電波干渉を受けてやむなく航路を変更したタンカーもある。また、一部のタンカーは船の位置や速度、旋回率などの重要情報を自動的に送信する船舶自動識別装置（AIS）のスイッチを切り、信号が検知されない「闇」状態に入った。

ボックマン氏は「船がどこにあるのか分からない。AISの肝心な目的は衝突の回避なのに」と指摘した。「船が陸に放り出されたり、何千カイリも離れたはるか海上に表示されたりする事態は非常に気がかりであり、危険だ」

ボックマン氏が示したウィンドワードの分析によると、イラン開戦後の24時間にこの海域でAISが妨害されていたのは21の船舶群。この数字が翌日には38に急増した。海事情報分析会社「ロイズ・リスト・インテリジェンス」による開戦から今月3日までのデータでは、655隻の船に対する各3〜4時間の全地球測位システム（GPS）妨害が合計1735件記録された。1日の発生件数は開戦時の350件から、2日には672件に増えた。

この戦術がますます使われるようになれば、その影響は戦域外にも広く及ぶおそれがあると、専門家らは懸念する。

地域にはびこる問題

衛星測位システム（GNSS）の信号を狙ったジャミングやスプーフィングは、今に始まったことではない。ロシアによるウクライナ侵攻が22年に始まり、ドローンが初めて戦闘に広く送り込まれて以来、船舶や航空機にとって電波妨害は大きな問題になった。

ボックマン氏はこれをバルト海や黒海、中東の一部など特定の紛争周辺地域にはびこる慢性的な問題と呼び、これらの地域では公然とした敵対行為とは異なる「グレーゾーン攻撃」が常態化していると述べた。

英ロンドンの王立航海研究所を率いるラムジー・ファラガー氏もこれに同意し、GNSS信号のジャミングやスプーフィングはドローン攻撃から身を守る「簡単で単純な盾」だと述べた。しかしその結果として生じる電子の霧が、紛争にかかわっていない民間船のナビゲーションシステムを混乱させる。

「民間船が依存する宇宙からの信号がジャミング、スプーフィングに弱いことは何十年も前から分かっていた。ただ、これほど重大な問題ではなかっただけだ」と、ファラガー氏は語る。同氏は1月、GNSSへの妨害が海上の安全に及ぼす影響に関する報告書の執筆に参加した。

「小型のGPS誘導ドローンは昔に比べ、例えば20年前と比べてはるかに広く使われるようになった。今では戦闘につきものだ」と、ファラガー氏は指摘する。

ボックマン氏とファラガー氏によれば、昨年6月にUAE沖で原油タンカーのアダリン号とフロントイーグル号が衝突した事故にも、ナビゲーションシステムへの電波妨害がかかわったとされる。フロントイーグル号の運航会社は、ナビゲーション障害による事故との見方を示した。

紛争の影響を受ける地域のルートを飛ぶ航空機にとっても、ナビゲーションシステムへの電波妨害は脅威だ。昨年9月には、欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長を乗せた飛行機が、東欧ブルガリアへの着陸時にGPSジャミングの影響を受けた。この時、パイロットは紙の地図に頼らざるを得なかった。意図的なジャミングだったかどうかは不明で、ロシア当局は一切の関与を否定した。

国際航空運送協会（IATA）のデータによると、航空機のGPS信号損失は21年から24年までの間に220％増加した。IATAは昨年、航空業界は脅威の先回りをする必要があると呼びかけた。

ある民間機パイロットは公に発言する許可を得ていないとして匿名を条件にしつつ、操縦席のナビゲーション画面が「文字通り現実から遠のいていく」のを目にすることがあると語った。自身や同僚が経験した例として、機体の位置が実際のルートから最大1.6キロそれて表示されたり、高度の情報が乱れて地上衝突回避の警告が鳴ったり、離陸時の機体の位置が滑走路と空港施設をつなぐ誘導路上になっていたりしたと述べた。

このような場合、パイロットは手動に頼るしかない。長距離フライトの中で最も神経を使うタイミングに起きることが多く、操縦の負荷が増えることになるという。

GPSの脆弱性

世界のGNSSとしては米国のGPSが最も有名で広く使われているが、ほかにEUが「ガリレオ」、中国が「北斗」、そしてロシアは「GLONASS（グロナス）」を運用している。

GNSSのオープン信号は、文字通りだれでも利用できる。王立航海研究所によると、最近までは軍事用のGNSS信号にだけセキュリティー機能が入っていたが、ガリレオには昨年、受信したデータが本物かどうか、改ざんされているかどうかを確認できる機能が導入された。ただ一般にGPS信号は、高度2万キロの軌道から地上に到達するまでに減衰しているため、簡単に圧倒されてしまうという。

ナビゲーションシステムはどれも似たような仕組みだ。受信機は人工衛星群からの電波を使って位置を計算する。通常、位置の特定には4機の衛星からの電波が必要とされる。

ボックマン氏によると、干渉がある時はAISの地図上で船が完全な「ミステリーサークル」（なぞの円）を描いているように表示されるなど、簡単に見つかることが多い。もうひとつ分かりやすいのは、船の位置が空港やスプーフィング元の拠点など、陸上のどこかへ飛び移る現象だという。

王立航海研究所の報告によると、船が特定のルートをたどっているように見せかける操作も可能。これは、制裁逃れの船や保護区域での密漁船、あるいは貨物船を略奪したり待ち伏せしたりするために危険な場所へ誘導しようとする海賊が使う手口だ。

最大の実証試験

自動化が進んだ現代の船で、GPS妨害を検知するのは難しい。そしてレーダー、加速度計やジャイロスコープなどの慣性航法システム、視覚による見張り、天文航法などの代替手段を使って航行することも十分可能だが、若い船員はこうした技法や機器へのなじみが薄いことも多い。

ボックマン氏は、今ではマニュアル車の運転方法を知っている若者がほとんどいないのと似たような状況だと話す。「新たな機能がすべて奪われ、伝統的な航法に連れ戻される」

GPS妨害の影響により、コンプライアンス違反を疑われて頭を抱える海運企業もあるという。例えば、ルートを外れてイラン国内の陸地に表示された船は、制裁違反を監視する銀行や保険会社などから余計な注目を浴びることになる。

ファラガー氏によると、現代の船ではナビゲーションと関係のない多くのシステムも位置や速度、時間の計算にGPSのデータを使うため、GPS妨害による危険はさらに増している。一例として、船員が装着する安全具がある。これは万一海に転落した場合、位置を特定するのに役立つ。

「着水すると作動してGNSSのスイッチが入る。衛星からのデータを受信し、自分の位置を送信する」と、同氏は説明する。「スプーフィングが横行する地域では、これを装着して転落しても、正しい位置が送信されない確率が極めて高い」

ファラガー氏は、イラン戦争でのこうしたシナリオを特に懸念している。すでに民間の貨物船がミサイル攻撃を受けているとみられるからだ。

「私が避けたいのは、船が沈没し、乗組員は船から脱出したが、緊急で送られる位置情報がジャミングとスプーフィングのせいで間違っていたというような事態だ」

この地域で繰り広げられている戦争はおそらく、衛星測位システムが信頼できなくなった時に海上のナビゲーションと監視がどれだけ柔軟に対応できるかを試す、過去最大の実証試験だろう。スプーフィング防止機能と暗号化による受信機の強化や、ジャミングとスプーフィングの被害抑制に特化したアンテナの設置など、解決策は存在する。だがファラガー氏によると、現在のシステムを改良、交換するには時間と金がかかる。

GPSに頼らず、代わりに量子技術を活用するナビゲーション機器の開発も進んでいるが、実用化までの道のりはまだ長い。

「GNSSは現代世界の奇跡だ。スイッチを入れれば数秒で自分の位置が1メートル以内の範囲で、時刻も1秒の10億分の1単位で出てくる」と、ファラガー氏は語った。

「残念ながら、信号が意図的にいじり回されることのない快適な時代はすでに終わった」と、同氏は言う。「私たちは素早く追いつかなければならない」