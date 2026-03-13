日本代表・侍ジャパンの菊池雄星投手は日本時間13日、準々決勝のベネズエラ戦の開催地であるローンデポ・パーク(米/マイアミ)での練習を終え、インタビューに応じました。

菊池投手は、7日の東京ドームでの韓国戦に先発登板し、初回につかまり3回3失点。自身の投球について、「ボール自体は春先から非常に良いんですけど、前回もエキシビションマッチも立ち上がりで連打を食らっているので、そこらへんの工夫をしなければならない」と話した菊池投手。

中継ぎでの登板可能性については、「初めてのことじゃないですし、ポストシーズンとかも中継ぎを経験していますから、少ない経験ではありますけど、いつ呼ばれても良いように準備したい」と意気込みました。

アメリカに入り菊池投手が主催したという選手たちとの朝食会をしたとのこと。「僕が声をかけたんですけど、強制的に誰かを誘っておかないと、僕1人で行動すると寝てしまうなと思ったので、発起人になって強制的に自分を起こしました」と説明します。

メジャーリーグで8年プレーするなど多くの経験を持つからこそ、「あそこで寝てしまうと多分今日もしんどかったと思う」と話し、「おとといの4時にホテルに着きましたけど、ベネズエラとドミニカの試合を見るまでは寝ずに起きて頑張りました。しっかりと今日寝られたので問題ないかと」と自身の対策を明かしました。

また後輩との関わりについて、「壁を作るのは好きじゃないので、積極的にみんなに野手投手問わず声かけながらリラックスできる状況を作りたい」と菊池投手。

「ホテルのビュッフェ食べるところがあったので、少し散歩して、日光浴びて、みんなも『どうしたら良いか分からない』って言ってたので、僕時差を感じないので普段から。僕なりの調整法を教えた」と後輩たちにアドバイスを送っていたようです。