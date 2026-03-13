3月12日、元宝塚歌劇団宙組トップスターであり、現在は女優として舞台などを中心に活躍する和央（わお）ようかが、Instagramに手書き文書の画像をアップした。

《いつも和央ようかを応援頂きありがとうございます 現在『エリザベート』公演中にもかかわらず私的な事でお騒がせし、皆様にご心配をおかけしております事を心よりお詫び申し上げます》

和央の書く「私的な事」とは、12日発売の「週刊新潮」で報じられた「非道なモラハラ夫に泣かされる和央ようか」という記事だ。

「現在58歳の和央さんは、2015年、47歳のときに世界的に有名なアメリカ人作曲家のフランク・ワイルドホーンさんと国際結婚しました。ミュージカル『ジキル＆ハイド』の作曲や、ホイットニー・ヒューストンの大ヒット曲『Where Do Broken Hearts Go』など、アーティストへの楽曲提供でも知られています。出会いは2006年、和央さんの宝塚退団公演の記者会見でした。フランクさんが作曲を手がけていた縁で知り合い、10年ほどしてから、和央さんが英語の勉強のためにコロンビア大学に留学したところ、熱烈に口説かれたようです。当時のことについて、2023年9月11日の『STORY web』でのインタビューで《私が1回返事すると10通くらい一気にメールが来る。とにかくプッシュがすごいんです》と明かしていました。《彼は一日中「I love you」と言ってくれるし、「今日はどんなネイルにしたの」とか、ちょっとしたことも「きれいだね」と褒めてくれる》とも話しており、結婚生活は順調と思われていたんですが……」（芸能担当記者）

和央は2025年11月19日、同月25日と12月14日に予定されていた『YOKA WAO CHRISTMAS DINNER SHOW 2025』を突如、中止。《骨折を含む負傷のため、一定期間の治療と安静が必要との診断を受けました》と発表し、心配されていた。

「和央さんはハワイ在住ですが、この骨折後からモラハラが始まり、自宅に入れてもらえない状態になったそうです。フランクさんの浮気なども発覚し、和央さんは突発性難聴を発症するなど、たいへんな状況のようです。現在は大阪で開催中の『エリザベート TAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサート』に出演中のため、記事が出る前に自らの言葉で声明を出したようです」（同前）

モラハラ報道が出る前にXを更新したため、フォローしているファンは動揺を隠せない。

《???和央さん、何があった?何もまだ出てないと思うけど、これから何か出るの?》

《和央さん何があったのでしょう ステージに集中できますように》

公演中の舞台に影響が出ないよう、配慮した謝罪文だったが、混乱が広がってしまった様子だ。

「夫はハワイにいますが、『新潮』の取材にも答えているようです。和央さんは舞台終了後に何らかの声明を出すのではないでしょうか」（芸能ジャーナリスト）

まずはしっかり舞台を務めて、ファンを安心させてほしいところだ。