日本時間15日に準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦する。決戦の地、米マイアミで調整を続ける中、菅野智之投手（ロッキーズ）が公開した写真に笑いが広がった。

ベネズエラ戦に向けてマイアミで調整している侍ジャパン。菅野は日本時間13日、自身のXを更新し、「今日もお疲れ様でした！」として岡本和真（ブルージェイズ）の写真を添えた。

Tシャツを着た岡本は何とも言えない無表情でカメラを見つめており、X上のファンも笑いをこらえきれない。

「菅野パイセンにしか引き出せない表情の岡本くん」

「菅野、岡本が大好きすぎるな」

「ふたりの関係性にホッコリ」

「愛しか感じないです！」

「これで今日1日頑張れます」

「WBC期間中シリーズ化して欲しいです」

「この大エース、我々巨人ファンにとても優しくてすこ」

巨人時代はエースと4番で共闘した2人。菅野は10日にも、Xで「今日も守備お疲れ様でした！」と岡本の写真を公開。1次ラウンドは4試合で15打数2安打の打率1割3分3厘だった岡本の奮起を促すような“意味深投稿”は、ファンの間で話題になっていた。



