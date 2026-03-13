USB-C端子が足りない！ ならUSB-C端子がいっぱい付いてる充電器にしよう
最近、ふと思ったんです。使っているガジェット類、ほとんどUSB-Cケーブルで充電するものばかりだなって。
ワイヤレスイヤホン、スマートフォン、タブレット、ノートPC、モバイルバッテリー、ヒゲ剃り、ストロボのワイヤレスコマンダー、トラックボールもUSB-C充電だった…。
これだけのガジェット類があると、とにかくUSB-C端子が足りないんです。
そこで、考えました。たくさんUSB-C端子が付いている充電器を用意すればいいんじゃないかと。そこでこれ。
UGREENの8ポート200W充電器です。USB-Cが6ポート、USB-Aが2ポートという構成。
USB-C1、C2、C3ポートなら、単一で100W出力に対応。複数同時充電でも65W、45W、45Wの出力ができます。PCやタブレットなどはこのポートに挿しましょう。
逆にUSB-C6ポート、USB-Aポートは最大出力15Wなので、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンなどは、こちらをポートを使うのがいいでしょう。USB-C4、C5ポートは30Wとなっています。
とにかく出力に余裕がありますし、ポート数も豊富。机の上にこれが1台あれば、もうケーブル差し替え作業から解放されますよ。
UGREEN 200W 充電器 8ポート
12,980円
Amazonで見るPR
12,980円
楽天で見るPR
Source: Amazon