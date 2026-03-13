あまりにも人間くさい猫ちゃんの光景が、292万再生を超えて話題になっています。思わずクスッとしてしまうその姿に、「前世は人間だったんですかね？ｗ」「定期的に見たくなります（笑）」といった声が寄せられました。まるで人間のような振る舞いが、多くの人の注目を集めています。

【動画：キャットタワーを見たら、『まさかの格好』で…まるで湯船につかる『人間のような猫』】

まるでお風呂でくつろぐおじさん？脱力感たっぷりな猫ちゃん

まるで人間のような姿が可愛いと笑いを誘っているのは、Instagramアカウント『ウリさん』に投稿された、脱力感たっぷりな猫ちゃんの光景。その光景を見せてくれたのは、ハチワレ模様がチャームポイントのスコティッシュフォールド、ウリちゃん。

ウリちゃんはこの日、キャットタワーに備え付けられたお気に入りのボウルの中でくつろいでいたそう。湯船に浸かるかのようにボウルの縁に肘を乗せて天井を仰ぐその姿は、まるでお風呂で日々の疲れを癒やすおじさんのようです。

人間のようなウリちゃんの姿に爆笑の声が続出

そんな人間そっくりな姿を見せたウリちゃんに、思わず笑ってしまう人が続出することに。毎日好きな時間に寝て、たくさんおやつを貰い、気ままに飼い主さんに甘える猫ちゃんたちですが、猫ちゃんの世界にもいろいろあるのかもしれません。

お悩み相談にも乗ってくれるウリちゃん

まるでお風呂で日々の疲れを癒やす人間のような姿を見せてくれたウリちゃん。そんな人生経験豊富な空気を醸し出すウリちゃんは、お悩み相談も聞いてくれるのだそう。

キャットタワーのボウルに肘をついて、こちらを見つめるウリちゃんの姿には貫禄を感じずにはいられません。

悩み事を相談したら、ズバッと切れ味の良いアドバイスをくれそうです。

今回の投稿にはたくさんの人から笑いと笑顔が寄せられることに。貫禄たっぷりなウリちゃんの姿には、「ひと？人なの？」「かわいすぎるんですが」「初めて見る体勢ｗ」「最高ｗｗ」というコメントが寄せられます。

Instagramアカウント『ウリさん』では、そんなウリちゃんの日常の愉快なひとコマや、猫ちゃんらしい可愛い一面が続々と投稿されていますよ。

ウリちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ウリさん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。