「楽しい」を報告してくる猫ちゃんの姿に思わず笑顔になる人が続出しているようです。動画には「報告に来るのかわいいです」「めちゃくちゃ楽しそうｗ」等のコメントが寄せられ36.9万回以上再生されています。

【動画：ヨガマットの上で『はしゃぐ猫』→飼い主さんの方に駆け寄ってきて…可愛すぎる行動】

ヨガマットで遊ぶの大好き

Instagramアカウント「おもろ猫 あも/Amo」に投稿されたのは、猫のあもちゃん（愛称：あもたん）のある日の姿です。ヨガマットで遊ぶのが大好きなあもたんは、マットの上でとてもテンションが上がっていたそう。

しっぽも膨らんでテンションマックスのあもたん、1匹で気ままに遊んでいるかと思いきや、飼い主さんの方をチラっと見てきたのだとか。

楽しいを報告してくれるあもたん

そして、飼い主さんの方へ駆け寄ってきて楽しい気分を報告しに来てくれたそう。その様子には思わず飼い主さんも笑顔になったといいます。

その後、飼い主さんが「楽しいの？」とあもたんに聞くと、「楽しいよ！」と言いに来てくれたというあもたん。楽しさを共有しに来てくれるあもたんが可愛い投稿となっていました。

特技はやんのかステップ

そんな、面白可愛いあもたんは、2020年に2ヵ月の時にお迎えしたんだそう。特技は「やんのかステップ」だというあもたん、やんのかステップをしている動画も話題になっているのだとか。

あもたんのコミカルな姿に思わず笑ってしまい、動画を何度も再生してしまう人が続出していたようです。これからもたくさんの人を笑顔にしてくれそうなあもたんのご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は36.9万回以上再生され「報告に来るのかわいいです」「めちゃくちゃ楽しそうｗ」「落ち着きがなくてかわよ！」等のコメントが寄せられ、「楽しい」を報告に来るあもたんに笑顔になったとのコメントが多く集まっていたようでした。

Instagramアカウント「おもろ猫 あも/Amo」では、あもたんの可愛い姿が沢山投稿されています。あもたんのクセつよな仕草にハマる人が続出しているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「おもろ猫 あも/Amo」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。