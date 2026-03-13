ICEx阿久根温世「ガチでキュンを狙いにいく」タイミングとは？バラエティ要素との絶妙なバランスの秘訣【「愛されICExの作り方」インタビューVol.6】
【モデルプレス＝2026/03/13】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。Vol.6は阿久根温世（あくね・はるせ／20）が登場。
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、やっぱり初回ですね。ゲストの大久保さんが辛口コメントで盛り上げてくださったので、収録自体がすごく楽しかったです。 すごく緊張していたのですが、テーマ的にも一番バラエティっぽくて、一番自分らしさを出せた回というか、自分のコンセプトにもピッタリはまっていた感覚があって、すごくやりやすかったです。
― 番組では「おもしろさ」と「胸キュン」のバランスを評価される場面も多かったですが、ご自身では、その切り替えをどんなふうに意識していましたか？
自分の中では「切り替える」という感覚はあまりなかったですね。 どんなシチュエーションでも、自分らしさだけは絶対に残したいと思っていました。なので、できるだけバラエティ要素を入れつつ、ちゃんとキュンとさせて高得点も狙う、という意識でやっていました。1シチュエーション1ボケ入れたいな、とは常に思っていて（笑）。入れられるところがなければ、もうガチでキュンを狙いにいく、という感じでしたね。
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
おうちゃん（中村旺太郎）かな？ 普段の雰囲気と、やるときはしっかり決める姿のギャップがすごいなと思います。特にバレンタインの回では「そんなことできるんだ！」っていう姿を発揮していましたね。普段は斜め上の発想をするタイプだけど、ど真ん中を行くときは、いい意味で「おうちゃんらしくない」一面も見せてくれる。 本当に、やるときはやる男ですね。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
本当にみんなのことが好きですね。応援してくださる方のことが大好きなところです。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
何事にも、謙虚に、真面目に、まっすぐに向き合うことだと思います。 そうやって頑張っていれば、きっと見てくれている人はいるはずです。もちろんプライドを持つことは大事だけれど、変なプライドは持たずにがむしゃらに立ち向かっていく。 そうすれば、いつか夢が叶う日が来るかもしれないと思っています。それぞれの人生だから絶対に叶うとは言い切れないですけど、全力で頑張ってほしいですね。僕も頑張ります。
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
阿久根温世：2005年4月13日生まれ、大阪府出身
（modelpress編集部）
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
◆「愛されICExの作り方」
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
◆阿久根温世、大切にしていた「自分らしさ」
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、やっぱり初回ですね。ゲストの大久保さんが辛口コメントで盛り上げてくださったので、収録自体がすごく楽しかったです。 すごく緊張していたのですが、テーマ的にも一番バラエティっぽくて、一番自分らしさを出せた回というか、自分のコンセプトにもピッタリはまっていた感覚があって、すごくやりやすかったです。
― 番組では「おもしろさ」と「胸キュン」のバランスを評価される場面も多かったですが、ご自身では、その切り替えをどんなふうに意識していましたか？
自分の中では「切り替える」という感覚はあまりなかったですね。 どんなシチュエーションでも、自分らしさだけは絶対に残したいと思っていました。なので、できるだけバラエティ要素を入れつつ、ちゃんとキュンとさせて高得点も狙う、という意識でやっていました。1シチュエーション1ボケ入れたいな、とは常に思っていて（笑）。入れられるところがなければ、もうガチでキュンを狙いにいく、という感じでしたね。
◆「愛されICEx」なメンバーは？
― 番組のタイトルにかけまして「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
おうちゃん（中村旺太郎）かな？ 普段の雰囲気と、やるときはしっかり決める姿のギャップがすごいなと思います。特にバレンタインの回では「そんなことできるんだ！」っていう姿を発揮していましたね。普段は斜め上の発想をするタイプだけど、ど真ん中を行くときは、いい意味で「おうちゃんらしくない」一面も見せてくれる。 本当に、やるときはやる男ですね。
― 逆に自分の「愛されICEx」なところ教えてください。
本当にみんなのことが好きですね。応援してくださる方のことが大好きなところです。
◆阿久根温世の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
何事にも、謙虚に、真面目に、まっすぐに向き合うことだと思います。 そうやって頑張っていれば、きっと見てくれている人はいるはずです。もちろんプライドを持つことは大事だけれど、変なプライドは持たずにがむしゃらに立ち向かっていく。 そうすれば、いつか夢が叶う日が来るかもしれないと思っています。それぞれの人生だから絶対に叶うとは言い切れないですけど、全力で頑張ってほしいですね。僕も頑張ります。
◆ICEx（アイス）プロフィール
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
阿久根温世：2005年4月13日生まれ、大阪府出身
（modelpress編集部）
◆今後の放送予定
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
【Not Sponsored 記事】