県外の学生や社会人が高知に短期滞在して、働きながら観光や地域交流を体験する「ふるさとワーキングホリデー」が高知市で初めて行われました。



高知市の高知新港にあるクラフトビール醸造所併設のレストラン「SOUTH HORIZON BREWING」です。



ここで「ふるさとワーキングホリデー」に参加した島根県の水城慶子さん（27）と神奈川県の小田秀夫さん（54）です。

「ふるさとワーキングホリデー」は総務省が2017年に始めた制度で、地域に滞在しながら地元の企業で働き、その土地の暮らしや文化を体験するもので、移住の促進や関係人口の拡大を目的としています。





県内ではこれまでに香南市や大月町、馬路村などで実施されていますが高知市では初めての試みです。就労先として、高知ファイティングドッグスやアニメ制作会社など5つの地元企業が協力。期間は2週間で、全国各地から7人が参加しました。高知市が掲げるテーマは「観光以上移住未満のぼっちりな2週間」。水城さんと小田さんはビールを容器に詰める作業や発送作業などを主に担当。観光とは違う、「働く目線」で高知を体験しています。■水城慶子さん「職場の人たちが良い人たちばっかりで、なんだこの職場みたいな、すごい居心地もいいし、ご飯も美味しいですし、高知ここ来たいなって思いながら」2週間という限られた期間ですが、企業側も少しでも高知のPRになればと考えています。■芝秀二統括部長「ワーキングホリデーの人も地元に帰ってもやっぱり高知よかったねとかまた来たいねとかそういうところで広がって行くとうれしいですよね」今回の企画を手がけた高知市地域プロジェクトマネージャーの吉田友一さんです。■吉田友一さん「地方移住というのは働くというのがキーポイントになってくるので2週間で体験してもらったものでどう感じるか心の変化っていうのはこれから私がぜひ期待したいところです」ワーキングホリデー終盤のこの日、参加者たちは、高知市中心商店街で開催されている「土佐のおきゃく」にやってきました。参加者たちは、今回の体験で何を感じたのでしょうか。■俵愛里さん（22）早稲田大学「東京で働くのが決まっているが将来高知に移住したりだとか旅行先に選びたいなとすごく思った。自分の中では（高知が）大きな存在になりました」■水城慶子さん（27）「まだ分からないが（高知を）移住先として候補の一つとして」旅するように働く2週間。その体験が、やがて移住という選択につながるのか。高知との新しい関わり方をつくる挑戦が始まっています。