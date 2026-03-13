吉田鋼太郎、『ヤンドク！』10話で応援団長に変身 まな娘の“湖音波”橋本環奈を応援！
橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第10話（3月16日放送）では、湖音波（橋本）の父・田上潮五郎（吉田鋼太郎）が学ランの応援団長姿でまな娘を応援する熱いシーンが登場する。
【写真】『ヤンドク！』10話場面写真が多数公開
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。
第10話では、中田啓介（向井理）が厚労大臣というVIP待遇扱いの患者を手術することになるが、中田は湖音波を手術の助手として抜てき。念願の中田との共同オペに気合い十分の湖音波。手術当日の朝、出勤する湖音波を父・田上潮五郎（吉田）が病院前で待ち構えていた。「ようやくウチの目標（中田とのオペ）がかなう」と晴れ舞台に息巻く湖音波に、潮五郎は「ええ顔や、胸張って行ってこい」と送り出すと共に、応援団長姿になって人目を気にせず大声で湖音波を応援し始めるのだった…。
湖音波の夢がかなう一方で、城島麗奈（内田理央）との恋が成就して人生の絶頂期を謳歌していた大友真一（音尾琢真）には不穏な出来事が…。麗奈にプロポーズを断られ、スピード破局の危機を迎えていたのだ。恋愛経験の乏しさをカバーするために入念な準備をしていたにもかかわらず、なぜプロポーズを拒否されてしまったのか…？
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
【写真】『ヤンドク！』10話場面写真が多数公開
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。
湖音波の夢がかなう一方で、城島麗奈（内田理央）との恋が成就して人生の絶頂期を謳歌していた大友真一（音尾琢真）には不穏な出来事が…。麗奈にプロポーズを断られ、スピード破局の危機を迎えていたのだ。恋愛経験の乏しさをカバーするために入念な準備をしていたにもかかわらず、なぜプロポーズを拒否されてしまったのか…？
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。