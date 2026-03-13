『悪役令嬢の中の人』27年アニメ化＆ティザーPV解禁！ 声優陣に沢城みゆき、高橋李依
まきぶろ原作の『悪役令嬢の中の人』が、2027年にテレビアニメ化されることが決定。ティザービジュアル＆PV、アニメ化お祝いイラストやコメントが到着した。声優陣には沢城みゆき、高橋李依が名を連ねる。
【動画】レミリア役は沢城みゆき、エミ役は高橋李依！ アニメ『悪役令嬢の中の人』ティザーPV
2020年より小説投稿サイトにて連載を開始し、2021年に書籍化された、まきぶろ著『悪役令嬢の中の人』（イラスト・紫真依）。転生者・エミの清らかで美しく愛にふれた悪役令嬢・レミリアが、したたかなヒロイン・ピナを冷酷ながらも痛快な術策で追いつめていくドラマが描かれ、それまでにない斬新な「悪役令嬢もの」として広く人気を博した。
2022年より刊行されたコミカライズ版『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜（漫画・白梅ナズナ／キャラクター原案・紫真依）は、さまざまなWEBマンガアワードにランクインするとともに、2025年5月に最終巻を発売。2026年3月時点で、シリーズ累計部数400万部を突破している。
アニメ化にあたり、監督を務めるのは本作が初監督となる飯田薫久（『ブルバスター』演出）。さらに、キャラクターデザインの長澤礼子（『葬送のフリーレン』）、シリーズ構成・脚本の吉野弘幸（『黒執事‐寄宿学校編‐』『マクロスF』）、音楽の片山修志（アニメ『オーバーロード』シリーズ、『幼女戦記』）という盤石の布陣がそろった。制作を務めるのは、新進気鋭のスタジオROLL2（『恋は双子で割り切れない』）。
ティザービジュアルは、割れた鏡のような演出の中、赤いバラを1本持つレミリアの姿が描かれており、物語を彷彿とさせる要素が散りばめられている。
ティザーPVでは、転生者・エミ（CV：高橋李依）の幼少期から始まりる。彼女の中にいた“中の人”であるレミリア・ローゼ・グラウプナー（CV：沢城みゆき）が現れ、「わたくしはわたくしの名において……レミリア・ローゼ・グラウプナーの犯していない罪を認めるなど、偽りを述べるわけにはまいりません」と言い放つ。
また、3月28日・29日に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan2026にて本作の出展が決定。KADOKAWAブースとインフィニットブースでは、ティザービジュアルを使用したポストカードの配布を行う。またインフィニットブースでは作品の展示・物販も実施が決定した。詳細は作品公式Xにて。
そして、6月3日〜15日まで、東京・松屋銀座8F イベントスクエアにて「悪役令嬢の中の人展」が開催される。
さらに、『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜白梅ナズナイラストワークス（仮）』の制作が決定した。
アニメ『悪役令嬢の中の人』は、2027年放送。
原作者、スタッフ、キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作／まきぶろ
『悪役令嬢の中の人』アニメ化が決定しましたわよ〜〜！ 読者の皆様と一緒にペンライト振ってたらすんごい所まで来てしまいましたね……！
ここまで応援してくださった読者の皆様、作品を形にしてくださる関係者の皆様に心から感謝します。アニメ放送の際にはぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。
皆……！ 一緒にリアタイしような！！
■監督：飯田薫久
監督の飯田と申します。『悪役令嬢の中の人』を楽しみにしてくださる皆さま、ありがとうございます。魅力的なキャラクターと物語を、アニメならではの表現で丁寧にお届けできるよう制作しています。ぜひ楽しみにお待ちください。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。
■シリーズ構成・脚本：吉野弘幸
初めてこの作品に触れたとき、『また悪役令嬢ものか……』と食傷気味であったことは否めません。しかし実際に読んでみるとその印象はガラリと変わりました。まだこの手があったのか！と唸り、レミリアのキャラクターの強さに惹かれ、痛快さに快哉を叫び、エミとの愛情の深さに震え、気付けばいちファンとして、どっぷりと作品にのめり込んでいました。
すっかりレミリア様の下僕となった私は、彼女の物語を広く世に知らしめるべく筆を執らせていただきました。ロレーヌ子爵ならぬこの身ですが、この魅力的な物語が一人でも多くの人に届くことを、願ってやみません。
■キャラクターデザイン：長澤礼子
連載初期から原作を愛読していた大好きな作品に、このような形で関わることができ本当に光栄です。コミックスでのレミリア様の物語は一旦幕がおりましたが、これからはアニメでのご活躍が待っています。ぜひペンライトとうちわをご用意いただき、引き続き応援していただけましたら幸いです。
■音楽：片山修志
音楽を担当します、片山修志です。コミックスを手に取ってから一気読みしました。サスペンスドラマのような緊張感、そしてバトル漫画的な“熱さ”をもったこの物語がアニメでは一体どのように描かれるのか、楽しみで仕方ありません。レミリアたんを応援したくなるような音楽をお届けできるようにがんばります。
■レミリア・ローゼ・グラウプナー役：沢城みゆき
レミリアの”中の人”をやらせていただくことになりました、沢城みゆきです。原作を拝読して、他に類をみないモチベーションで生きる彼女に、深く息を呑みました。レミリアがエミを想う気持ちと同等の愛情で、私も彼女を見つめたいです。声の入った『悪役令嬢の中の人』にもご声援いただけましたら、これほど心強いことはありません。どうぞよろしくお願いします。
■エミ役：高橋李依
レミリア様の中の人の“中の人”……を担当させていただく、エミ役、高橋李依です。「悪役令嬢に転生する」という理解があるこの時代にこそ、ぜひ楽しんでいただきたい作品……！ エミの想いを言葉に込めていく決意と、画面の前でレミリア様を応援する準備はバッチリです！ これから『悪役令嬢の中の人』のアニメも、応援よろしくお願いいたします！
