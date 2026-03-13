ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁で開かれ、斉藤被告は無罪を主張した。今後の裁判の流れについて、レイ法律事務所・河西邦剛弁護士が解説した。

河西弁護士は「被告人が否認したことによって、今後の裁判の期間や量刑にも大きく影響する」と指摘。「今後、検察側は調書ではなく証人を立てて立証していくことになる。否認したことで反省がないと判断され、量刑が重くなることも考えられる」という。

斉藤被告は女性との行為について「同意があると思っていた」と主張。河西弁護士によると、これまでの強制性交等罪から改正された不同意性交罪における争点は「同意があったかではなく、『同意しない』と言うことが困難な状況だったかどうか。簡単に言うと『イヤです』と言えない状況にあったかどうか」。検察側は今後、ドライブレコーダー映像などの証拠や、証人尋問などで立証していくとみられる。

被告人側は「同意を誤信した」と主張していくことになる。「そもそも初対面の女性とロケ中に性行為をすること自体が、同意があろうとなかろうと異常。なぜ同意があると思ったのか、行為に至る経緯に具体性があるかがポイントになる」という。

初公判では斉藤被告が被害女性に対し、謝罪と示談の交渉を始めていることも明らかになったが「示談が不成立になった場合、執行猶予がつかない可能性がある」。不同意性交罪は５年以上２０年以下の拘禁刑。起訴から初公判まで１年を要しながら示談が成立していない現状から「実刑になる可能性は高いのでは」と予測した。

次回の公判は１７日。今後の裁判のスケジュールについては「４、５月に結審して、６月ごろには判決となるのでは。実刑となれば控訴し、さらに３か月から半年ほどかかるでしょう」とした。