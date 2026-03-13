中国で行われている卓球の『WTTチャンピオンズ重慶』。10日の女子シングルス1回戦で、世界ランク13位の大藤沙月選手が同2位の王曼碰選手(中国)を3-0(11-7、11-5、11-3)で撃破しました。日本勢が王曼碰選手に勝利するのは、2019年10月以来、7年ぶりでした。

相手は世界2位の中国トップ選手。両者は、1月のWTTチャンピオンズドーハの1回戦で対戦。大藤選手がストレート負けを喫していました。

第1ゲーム、大藤選手が6-6から中盤以降に引き離して、幸先よく先取。続くゲームも序盤から流れを譲らず。武器のバックハンドを軸に得点を重ねて、11-5で奪いました。

第3ゲーム、後がなくなった王曼碰選手がバックサーブを出して打開を図りますが、大藤選手がしっかり対応。いきなり3連続ポイントを奪うと、たまらず中国ベンチがタイムアウトを使いますが、大藤選手が流れを渡さず、11-3の大差で奪取。圧巻のストレート勝利でした。

王曼碰選手は、2024年のパリオリンピック女子団体金メダルメンバーで、世界1位の孫穎莎選手(中国)と世界のトップ2に君臨。最強中国をけん引しています。

WTTの公式サイトで調べると、2019年の10月に伊藤美誠選手に敗れて以降、対日本勢に「39連勝」を記録。日本人キラーとして立ちはだかっていましたが、大藤選手がついにその記録に終止符を打ちました。

また大藤選手は13日、2回戦で同18位の鄭怡静選手(台湾)に、3-1(9-11、11-3、16-14、11-9)で勝利。8強入りを決めています。