舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』総勢20人のキャラクタービジュアル公開
6月に東京・シアター1010および京都劇場にて新たな演出、新たなキャストで上演される舞台『ブルーロック -Re EPISODE 凪-』の総勢20人のキャラクタービジュアルが公開された。
【写真】再現度すごい！舞台『ブルーロック』20人のキャラクタービジュアル
本作は、『別冊少年マガジン』（講談社）にて連載されたエゴイストFW育成サッカー漫画『ブルーロック』の公式スピンオフ作品が原作。原作者・金城宗幸氏が自らつづる、天才・凪誠士郎が主役のもう一つの“青い監獄”物語となる。
2024年春には、シリーズ初の映画化となる『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』が公開され、興行収入18億円、累計動員数130万人を突破する大ヒットを記録。 映画公開後も「SAMURAI ENERGY」や「JFA サッカー文化創造拠点BLUE-ING!」とのコラボレーション、地上波放送などが行われ、注目を集めた。
舞台シリーズは2023年5月の初演『ブルーロック』を皮切りに、第2弾、第3弾、第4弾とシリーズを重ね、2025年11月には『ブルーロック -EPISODE 凪-』が上演された。
あわせて、エルタマ企画の実施を発表。出演者に一口1200円（税込）で差し入れとメッセージを送ることができる企画で、稽古期間や本番期間それぞれに舞台チームによって選ばれたケータリングや弁当、ケアアイテムなどとして届く。申込みの際には申込者の名前と一言応援メッセージも届けることが可能。稽古期間の受付は20日午後7時〜5月18日午後11時59分、公演期間の受付は20日午後7時〜5月25日午後11時59分となっている。
また、本作のチケット一般先着発売が開始された。
本公演は、6月11日〜21日に東京会場、6月25日〜28日に京都会場で上演される。
■出演者
凪誠士郎：佐藤たかみち
御影玲王：菊池修司
剣城斬鉄：益永拓弥
蜂楽廻：佐藤信長
千切豹馬：佐伯 亮
馬狼照英：伊万里有
國神錬介：織部典成
烏旅人：宇野結也
乙夜影汰：健人
二子一揮：松岡拳紀介
清羅刃：瀧原光
日不見愛基：関隼汰
柊零次：坂田大夢
伊右衛門送人役：澤田拓郎
潔世一：竹中凌平
絵心甚八：横井翔二郎
糸師 凛：草地稜之（声の出演）
アンサンブル：荒牧大矢、窪寺直、土居健蔵
