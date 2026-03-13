山形県村山市では、春の訪れを告げる恒例のひな祭りがきょうから始まりました。多くの人の目を楽しませてきましたが、今年が最後の開催になるということです。

【写真を見る】1500体の雛人形が飾られ圧巻の光景！ 春の風物詩「段々ロングな雛まつり」今年が最後の開催に（山形・村山市）

大内希美アナウンサー「こちらが会場、ご覧ください。雛人形がところ狭しと並んでいる。前に立つとすごい迫力」

豪華な衣装を身にまとった男雛と女雛に、五人囃子も。村山市の春の風物詩、「段々ロングな雛まつり」です。

地元の園児「（Ｑ何個あると思う？）３００」

「１５００もあるんだって」

地元の園児「（雛人形）多すぎやねんって思う」

■圧巻の光景！

高さ２．２メートル、幅１３．５メートルのひな壇におよそ１５００体の雛人形が飾られ、圧巻の光景が広がっています。

並んでいる雛人形は、全て子どもの成長などを理由に全国の家庭から寄贈されたもの。昭和中期から平成にかけての雛人形は大きさも表情も様々で、訪れる人を魅了しています。

また、手前には、地元の子どもたちが作ったかわいらしい雛人形も並んでいます。

■今年が最後の開催に...

大内希美アナウンサー「豪華絢爛な雛祭り、きょうも多くの人を楽しませているが今年が最後の開催」

２０年前に始まった「段々ロングな雛まつり」。当初は５０体ほどの雛人形から始まり、多い時には６０００体の雛人形が飾られるほどの規模になりました。

２０１９年までは市内の甑葉プラザを会場にしていましたが、新型コロナの影響で村山市民会館に会場を移して規模を縮小し開催を続けてきました。

年々、訪れる人の数も増え、多くの人に愛されるイベントになっていましたが、人形の維持管理などの理由から今年が最後の開催になります。

■地元の園児は

地元の園児「ちょっと寂しい。きれいなのが見られなくなるんでしょう。だから寂しい」



地元の人「いっぱいお雛様があってきれいだなと思った。すごいキラキラが気になるみたいで楽しんでるみたい」

地元の人「今年最後だっていうので３世代で来た。春が近くなったなというのと子どもの成長を感じられる時期になったなと思う」

今年で最後となる「段々ロングな雛まつり」は、今月２２日まで開かれています。