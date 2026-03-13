スピードスケート日本代表の森重航選手がきょう、山形市役所を訪れ、オリンピック™での応援への感謝と今後の意気込みを語りました。

【写真を見る】ミラノ・コルティナオリンピック™に出場 スピードスケートの森重航選手が山形市役所に 応援への感謝と今後の意気込み語る

森重航 選手「スピードスケート日本代表の森重航です。この度は応援ありがとうございました」





きょう、山形市役所を訪れたのはミラノ・コルティナオリンピック™で日本代表としてスピードスケートに出場した森重航選手です。





森重航 選手「最近はみそがすきで、海外行った時にみそラーメンが食べたくなる」

４年ぶりの山形で大好きなラーメンを食べたという森重選手。

今回のオリンピックでは日本選手団の旗手を務めたほか、男子５００メートルで１０位の成績を残しました。

森重航 選手「自分が先頭にたって競技に向かってがんばろうという思いがあったので、４年前とは立場も気持ちも何もかも違うオリンピックだった」

■高校時代は辛い経験も

北海道出身の森重選手は、山形中央高校で滑りの技術を磨きました。

４年前の北京オリンピックでは銅メダルを獲得するなど輝かしい成績を持つ森重選手ですが、高校時代は辛い経験も多かったといいます。

森重航 選手「（高校時代の）積み重ね、土台があるからこそ今こうして色んなことに取り組んでいけている。自分を信じて突き進めば必ず良い未来が待っていると思うので常にがんばってほしい」

森重選手にはこのあと県庁で県スポーツ栄光賞が贈られました。

未来のオリンピアンを目指す県内のこどもたちにエールを贈ってくれた森重選手。自身も挑戦を続け、４年後のオリンピック出場を目指すということです。