KDDIと沖縄セルラーは、Geminiのおすすめプロンプト集の配布やGoogle Gemini特製グッズが抽選で当たる「Google AI Proを実質半額ではじめよう！キャンペーン」を開始した。期間は4月9日まで。

期間中、専用サイトにエントリーした全員に「はじめてのGeminiおすすめプロンプト集」が提供される。さらに、エントリーの上でGoogle AI Proにau／UQ mobile経由で加入したユーザーを対象に、抽選で20名にキーホルダーが、10名にトートバッグが当たる。

同社は、対象サービスの利用でPontaポイントがたまる「サブスクぷらすポイント」で、Google AI Proを特別価格の月額1760円（通常月額2900円）で提供しており、最大20％のポイント還元もあわせると実質半額の月額1440円で利用可能となる。なお、ポイント還元率は料金プランにより異なる。

「サブスクぷらすポイント」ではほかに、NetflixやApple Music、YouTube Premiumなどの利用料金に対して、ポイント還元を実施している。

Google AI Proは、GoogleのAIモデル「Gemini 3.1 Pro」や「Nano Banana 2」が利用でき、2TBのクラウドストレージも付帯するサブスクリプションサービス。