「倒せる戦力はある」ベネズエラ記者が提示した“日本攻略のシナリオ”「ドミニカ戦では中軸が機能しなかった」【WBC】

野球日本代表「侍ジャパン」は、現地時間3月14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベスト8でベネズエラと対戦する。WBCでの両国の顔合わせは初めて。優勝3度の日本が実績では上回るものの、もちろん一発勝負のトーナメントでは、ベネズエラの勝機も決して小さくはない。

山本由伸とレンジャー・スアレスの両メジャーリーガーの先発が予定されているこの試合、日本を優位と見る予想も伝えられる中、米メディア『Sports Illustrated』がベネズエラ勝利のためのポイントを論じるトピックを配信。同国の首都カラカス出身のペドロ・モレイラ記者が試合を展望している。

「この一戦では日本が本命と見られているものの、ベネズエラにも3度の世界王者を倒せるだけの戦力がある」

そう訴えるモラエス氏は、打線のキーマンとして、エウヘニオ・スアレスを挙げる。モレイラ記者は、今大会ここまで2試合の出場にとどまっているスラッガーに対する指揮官の采配に言及しており、「2025年のMLBで49本塁打を放った打者を、D組首位を争ったドミニカ戦で起用しなかったことについて、オマール・ロペス監督は強い批判を受けていた」などと説明。さらに、「彼の打撃は極めて重要だ。ドミニカ戦ではベネズエラ打線の中軸が機能しなかった」と振り返る。

また、ブルペン陣のパフォーマンスも試合の行方を左右すると指摘。やはり、5-7で敗れたドミニカ戦を例に挙げ、救援のエドゥアルド・バサルド、アントニオ・センザテラが4失点を喫したと訴えながら、「鍵を握るのは、これまで安定しているホセ・ブット、アンドレス・マチャド、ダニエル・パレンシアといったリリーフ投手たちだ」と主張している。