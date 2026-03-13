イラン情勢の悪化で、ガソリン価格の高騰に歯止めがかかりません。

値上げ前の店舗には駆け込み給油で長い車の列ができたほか、わずか一晩で1リットル・30円の値上げに踏み切る店舗も出始めています。

石川県白山市にあるこちらのガソリンスタンド。

12日夜までレギュラーガソリン1リットル当たりの価格が150円台でしたが、店のLINEでけさまでに30円の値上げを告知したことをきっかけに、駆け込みで給油に訪れるドライバーで混雑しました。

ドライバー「ちょっと厳しい。早く安くなるようにしてほしい」

Q．明日から30円値上げですが

「そうなんですか！来てよかったです。ふだん通勤も車なので30円は大きい」「いましばらくは無理なのではないか。こればかりは必要経費。仕方ない」閉店後に価格表示を変更「185円」

そして迎えた、閉店の午後10時。スタッフがリモコンを操作して、屋外の価格表示の十の位を上げていきます。

新しい価格は「185円」。店頭の磁石も貼り替えていきます。

給油所のスタッフ Q．いっきにこれだけ上げるというのは？

「ないない。本当に。こんな頑固なことはない。4円や5円ならあるけど」

ガソリンだけでなく、暖房に欠かせない灯油も一気に30円の値上げに。

「すごいわ、これは。ストーブ焚けない」

価格据え置きのガソリンスタンドは、朝から大混雑

そして、13日朝。

記者リポート「レギュラー156円のこちら金沢市内の店舗では、ご覧のように長い列ができています」

価格を据え置いたガソリンスタンドでは、朝から大混雑に。

来店客「きょうたぶん20円〜30円くらい上がるんですよね。入れとこうかなと思って」「すごい列でびっくりした」「ここだけが情報を仕入れたら安かったので、それまでに入れとこうかなと」

一部の店舗では当初14日予定していた値上げを13日午後に前倒しするなど、駆け込み需要に供給が追い付かない事態となっています。

金沢でも190円を超える価格の店舗も

一方、すでに値上げした店舗は閑散とした状況。

金沢市内のガソリンスタンドの多くはレギュラーガソリン1リットルあたり平均で28円ほどの値上げを行い、中には店頭価格が190円を超える店舗も出始めています。

来店客「まぁでもしょうがない。どうにかしてほしい。受け入れるしかない」

政府は、負担軽減のため、19日の出荷分から170円を超えた分について全額補助する方針ですが、急速に進む原油価格の高騰がどこまで家計を圧迫するのか、見通しは全く立っていません。