東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（33）との関係性について明かした。

卓球のスマッシュのごとく、質問をズバズバ即答していく企画を実施。CMやキャスターなど、引く手あまたの石川さんへ言いたい一言を問われた。

水谷氏は「俺にも仕事分けて〜」と、握ったラケットを力なく振り、笑いが起きた。「特にオリンピックですよね。パリのオリンピックに石川さん、行かれていて」。石川さんのキャスターとしてのインタビューぶりや、流ちょうに中国語を話す様子が話題になっていた一方で、同じくパリ五輪にキャスターとして参加した自身は「話題にもならなくて、シーンという感じで」と打ち明けた。

石川さんはミラノ・コルティナ冬季五輪にも、フジテレビのスペシャルキャスターとして参加。水谷氏は「今回も行っている。イタリアに。冬、行ってるんですよ。（卓球）関係なし。おかしくないですか？おかしくないですか？関係ないのに行って」とうらやましそうに話した。

とはいえ、石川さんとの仲は良いという。「仲いいんで、よくご飯とか一緒に行ったりしますね」。それだけに、この番組での発言の反応が「今、めちゃくちゃ怖い」という。「こういう話をしたことがなかったから、このテレビを見てないことを祈ります」と願っていた。