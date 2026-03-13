日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１３日、ＷＢＣ侍ジャパンの北山へエールを送った。同学年でプライベートでも仲の良いチームメートへ「ファームは（朝が）早いので、北山が投げている頃には寝ているので、あんまり見られていないんですけど、インスタとかネットフリックスで、（見逃しで）追えるので、見てます。怪我なくやってほしいです」と、初のＷＢＣを戦う右腕を気にかけた。

また、北山が考案した「お茶たてポーズ」には、「みんなもっとお茶たてポーズをやってあげればいいのになって（笑）。彼が必死に考えたものなんで、それはもう、みんなにやってほしいですよね」。１０日・チェコ戦の試合前円陣では阪神・森下が「ここ最近、お茶立てポーズ、みんなサボりがちかなっていう風に感じてるので全力で、ベンチでも、塁に出ても回して、全員で盛り上げていきましょう」、と呼びかけており、清宮幸も同じように思いを語った。

それでも北山をよく知るからこそ、「なんか真面目キャラで広まってるのはちょっと僕は許せないです。真面目ぶっているだけ（笑）」と、鋭いツッコミも忘れなかった。