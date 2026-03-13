12日午後10時前、焼き芋の移動販売トラックが全焼しました。

炎を上げながら走行し、駆け込んだ先は消防署でした。

火が出たトラックが走り去った直後、トラックが落としていった何かが道路上で燃えていました。

昨日午後9時50分ごろ、熊本市中央区で「車が燃えながら走行している」と、複数の119番通報がありました。

消防によりますと、火が出たのは70代の男性が運転する「焼き芋の移動販売トラック」で、約1時間後に消し止められました。

トラックは一部の装飾を残して全焼、けがをした人はいませんでした。

男性は「中心街にいた」と話していて、走行中に荷台から煙が出ていることに気づき、最寄りの消防署に向かいました。

そして、たどり着いた熊本市中央区の西消防署で消火活動が行われたのです。

車から火が出たら、どうすればよいの？

熊本市消防局に聞きました。

今回は、燃えている車がそのまま消防署に駆け込みましたが、結果的に、これは非常に危険な行為です。

消防署へ駆けこむと、他の出動への影響や、新たな火事を引き起こす場合もあるということです。

それでは、どうすればいいのか？

①安全な場所で停車→周囲に車などがない開けた場所が理想

②ハザードランプを点けて周囲に知らせ、エンジンを停止

③車から速やかに降りて風上に避難

熊本市消防局は「ガソリンに引火する可能性があるため、停車させたら、できるだけ車から遠くへ離れてほしい」と呼びかけています。